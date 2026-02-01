CG News: एम्स की दूसरी मंजिल से मरीज ने लगाई छलांग, मौके पर हुई मौत

CG News: एम्स में मरीज ने दूसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। उसने कुछ दिन पहले एसिड पी लिया था। इसका इलाज कराने के लिए वह एम्स में भर्ती हुआ था। घटना तड़के 5.30 बजे की है। आमानाका पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। मोवा निवासी करण राठौर (22) ने करीब साल भर पहले घरेलू विवाद के बाद एसिड पी लिया था।