टाइगर इज बैक.. बाल-बाल बची दो महिलाओं की जान? वीडियो देख थम जाएगी सांसें

वीडियो में दिख रहा है कि सांड के हमले से एक महिला ने किस तरह सूझबूझ से खुद को बचाया। सोशल मीडिया पर लोग इसे “टाइगर इज बैक” कहकर वायरल कर रहे हैं। सुंदर नगर के रहवासियों का कहना है कि काउ कैचर की टीम दूसरे इलाकों से सांड पकड़कर यहां छोड़ जाती है। सांड की लगातार आक्रामक हरकतों से इलाके में कभी भी बड़ी अनहोनी की आशंका बनी हुई है।