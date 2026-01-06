6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

रायपुर

SCERT की किताबों में बड़ा बदलाव, अब बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तीजनबाई की जीवनी, जानेंगे सिरपुर का इतिहास

SCERT Books Update: अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पंडवानी साम्राज्ञी तीजनबाई का जीवन परिचय, सिरपुर का इतिहास और सुआ नृत्य जैसे स्थानीय विषय पढ़ाए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 06, 2026

SCERT की किताबों में बड़ा बदलाव (photo source- Patrika)

SCERT की किताबों में बड़ा बदलाव (photo source- Patrika)

SCERT Books Update: एससीईआरटी में अगले सत्र में नए पाठ्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। अगले साल पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में बदलाव देखने को मिलेगा। पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ की खास विशेषताओं को प्राथमिकता दी जा रही हैं। 7वीं की हिन्दी में जहां तीजनबाई के जीवन और उनके योगदान के बारे में पढ़ाया जाएगा। वहीं अंग्रेजी के पाठ्यक्रम से नगालैंड के पर्व की जगह में सुआ नृत्य को शामिल किया गया है।

संस्कृत के पाठ्यक्रम में महानदी को पढ़ाया जाएगा। चौथी के अंग्रेजी विषय में सिरपुर का इतिहास पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें ङ्क्षहदी, सामाजिक विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, पर्यावरण, अंग्रेजी, विज्ञान विषय में बदलाव होंगे। एससीईआरटी के पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

SCERT Books Update: एनसीईआरटी के पैटर्न और स्टैंडर्ड पर तैयार होंगे पाठ्यक्रम

अभी एनसीईआरटी के अंग्रेजी माध्यम की किताबें प्राप्त हुई हैं उसके हिसाब से एससीईआरटी में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं के सिलेबस बनाने का काम शुरू हो गया है। वही एनसीईआरटी के हिन्दी माध्यम की किताबें अभी नहीं मिली हैं। हिन्दी माध्यम की किताबें मिलने के बाद यहां के हिन्दी माध्यम के पाठ्यक्रम में बदलाव का शुरू हो जाएगा। एससीईआरटी के कौस्त्युब बनर्जी ने बताया कि एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड और पैटर्न पर ही सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है। इसमें किताबों में पूछे जाने वाले सवाल भी एनसीईआरटी के पैटर्न पर होंगे। इसके लिए वर्कशॉप शुरू हो गई है।

चौथी के बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ी कविताएं

नए सिलेबस में बच्चों को किताबों में छत्तीसगढ़ी कविताएं भी पढऩे को मिलेंगी। कक्षा चौथी के हिन्दी विषय की किताब में छत्तीसगढ़ी कविताओं को शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही पहली के बारहखड़ी पाठों में बदलाव किया गया है। पहली और दूसरी की इमली भी तैयार की जा रही है। वही अभ्यास पुस्तकों में भी बदलाव किया गया है। गणित में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से कुछ बदलाव होंगे। पाठ्यक्रम में लगभग 10 फीसदी तक बदलाव देखने को मिलेगा।

दूसरे राज्यों की भी मिलेगी जानकारी

SCERT Books Update: जानकारों के मुताबिक पाठ्यक्रम में भले ही छत्तीसगढ़ की विशेषताओं को शामिल कर रहे हैं, लेकिन छात्र-छात्राओं को पूरे देश से संबंधित विशेषताओं की जानकारियां भी मिलेंगी। इसके लिए हम सवाल भी ऐसे तैयार कर रहे हैं जिससे छात्र-छात्राओं को सभी राज्यों की संस्कृति, परंपरा की जानकारी हो। इसके लिए एससीईआरटी में वर्कशॉप आयोजित की गई थी ताकि सिलेबस को फाइनल किए जा सकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 06:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / SCERT की किताबों में बड़ा बदलाव, अब बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तीजनबाई की जीवनी, जानेंगे सिरपुर का इतिहास

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका, EOW प्रोडक्शन वारंट पर 8 जनवरी को सुनवाई

सौम्या चौरसिया की हाईकोर्ट में याचिका (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: कवासी लखमा से जेल में मिले भूपेश बघेल, बोले– ED-EOW का दुरुपयोग कर रही BJP

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (photo source- Patrika)
रायपुर

Sachin Pilot CG Visit: 8 जनवरी को सचिन पायलट का रायपुर दौरा, मनरेगा आंदोलन पर करेंगे मंथन

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट (photo source- Patrika)
रायपुर

खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स! बस्तर के राकेश ने साबित किया- प्रतिभा हालात की मोहताज नहीं

खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स (photo source- Patrika)
Patrika Special News

छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा नया टूरिज्म हॉटस्पॉट, उदंती-सीतानदी में शुरू होगी वनभैंसा सफारी

CG Tourism
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.