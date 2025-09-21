सोशल मीडिया दौर में भी किताबों का क्रेज, विनोद शुक्ल की रॉयल्टी बनी मिसाल

Vinod Kumar Shukla: शैलेश भारतवासी, संस्थापक हिंदी युग्म: कभी यह भी कहा जाता था कि हिंदी की किताबें बिकती तो हैं, लेकिन लेखक को रॉयल्टी नहीं मिलती। मेरा मानना है कि यदि किताबें बिकती हैं तो कोई भी प्रकाशक चाहे वह कितना भी बेईमान क्यों न हो, लेखक को हिस्सा देने के लिए बाध्य होगा। क्योंकि बिक्री का प्रभाव सबसे पहले बाजार में दिखता है। शुक्लजी को दी गई रॉयल्टी महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक प्रमाण है कि हिंदी की किताबें व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंच सकती हैं और उनका उज्जवल भविष्य है।