CG News: रायपुर के सबसे छोटे कद के युवक, 36 इंच के मयंक को इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड

छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे कद के व्यक्ति 36 इंच ऊँचाई] के रूप में पहचाने जाने वाले मयंक विश्वकर्मा अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं /मयंक ने अब तक चार किताबें लिखी. मयंक का नाम विश्व के सबसे छोटे लेखक 38 वर्ष के रूप में ‘इन्फुलएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स’ में दर्ज किया गया। मयंक ने ‘इंडिया एवं एशिया बुक ऑफ रिकार्ड्स’ में भी अपनी जगह बनाई : मयंक के पिता देश के लब्धप्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. माणिक विश्वकर्मा ‘नवरंग’ हैं