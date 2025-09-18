Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: रायपुर के सबसे छोटे कद के युवक, 36 इंच के मयंक को इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड

CG News: छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे कद के व्यक्ति के रूप में पहचान बनाई, बल्कि साहित्य, समाजसेवा और स्वास्थ्य जागरुकता में उल्लेखनीय योगदान दिया।

रायपुर

Love Sonkar

Sep 18, 2025

CG News: रायपुर के सबसे छोटे कद के युवक, 36 इंच के मयंक को इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड
छोटे कद के युवक मयंक विश्वकर्मा (Photo Patrika)

CG News: चुनौतियों को अवसरों में बदलने का नाम है मयंक विश्वकर्मा। महज 36 इंच कद के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत, रचनात्मकता और हौसले से न केवल छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे कद के व्यक्ति के रूप में पहचान बनाई, बल्कि साहित्य, समाजसेवा और स्वास्थ्य जागरुकता में उल्लेखनीय योगदान दिया। इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें भारत और विश्व के सबसे छोटे लेखक के रूप में दर्ज किया है।

मयंक एक लेखक, फूड थैरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, दिव्यांग कार्यकर्ता और सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने चार किताबें लिखी हैं और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार हासिल किए हैं, जिनमें इंडियाज हैल्थकेयर एक्सीलेंस अवॉर्ड, बॉर्न टू विन अवॉर्ड और एलओएसडी एक्सीलेंस अवॉर्ड (लंदन) प्रमुख हैं।

उपलब्धियां

छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे कद के व्यक्ति 36 इंच ऊँचाई] के रूप में पहचाने जाने वाले मयंक विश्वकर्मा अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं /मयंक ने अब तक चार किताबें लिखी. मयंक का नाम विश्व के सबसे छोटे लेखक 38 वर्ष के रूप में ‘इन्फुलएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स’ में दर्ज किया गया। मयंक ने ‘इंडिया एवं एशिया बुक ऑफ रिकार्ड्स’ में भी अपनी जगह बनाई : मयंक के पिता देश के लब्धप्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. माणिक विश्वकर्मा ‘नवरंग’ हैं

शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विशेषज्ञता

मयंक विश्वकर्मा के पास बी.ए. (अर्थशास्त्र), एच.डी.सी.ए. (ऑनर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन्स), एडवांस्ड डिप्लोमा इन फूड थैरेपी एंड न्यूट्रिशन और एम.डी. (एक्यूप्रेशर एवं सुजोग चिकित्सा – वैकल्पिक चिकित्सा) की उपाधियाँ हैं। उन्होंने खुद को एक प्रमाणित फूड थैरेपिस्ट एवं न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में स्थापित किया है।

वर्तमान में वे एंटी-करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (ACFI) में जिला निदेशक/राज्य उपाध्यक्ष (छत्तीसगढ़) के पद पर कार्यरत हैं और पारदर्शिता व सामाजिक कल्याण की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 02:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: रायपुर के सबसे छोटे कद के युवक, 36 इंच के मयंक को इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.