छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर तेज, कई जिलों में 1-2 डिग्री और गिरेगा पारा, IMD ने जताई संभावना

Cold Wave in CG: छत्तीसगढ़ में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर चल रही है और सुबह कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो दिनों में राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। रायपुर में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और तापमान में गिरावट के कारण आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है।