27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर तेज, कई जिलों में 1-2 डिग्री और गिरेगा पारा, IMD ने जताई संभावना

Cold Wave in CG: छत्तीसगढ़ में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में कई जिलों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 27, 2025

प्रदेश में और बढ़ेगी ठंड (photo source- Patrika)

प्रदेश में और बढ़ेगी ठंड (photo source- Patrika)

Cold Wave in CG: छत्तीसगढ़ में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर चल रही है और सुबह कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो दिनों में राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। रायपुर में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और तापमान में गिरावट के कारण आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है।

Cold Wave in CG: मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर

मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि उत्तर-मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी शीतलहर का असर देखा जा सकता है। राज्य के कई जिलों में शीतलहर की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि रायपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर जिलों में एक-दो जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही उत्तर-मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी शीतलहर का असर देखा जा सकता है।

12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद

Cold Wave in CG: मौसम विभाग ने बताया है कि राजधानी रायपुर में अगले दो दिनों तक कड़ाके की ठंड और कोहरा रहेगा। आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने लोगों से ठंड के मौसम में सावधान रहने और ज़रूरी सावधानी बरतने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 11:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर तेज, कई जिलों में 1-2 डिग्री और गिरेगा पारा, IMD ने जताई संभावना

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Cyber Thana in CG: प्रदेश के इन 9 और जिलों में खुलेंगे साइबर थाने, रेंज पुलिस पर कम होगा केसों का दबाव

9 जिलों में जल्द खुलेंगे Cyber थाने (photo source- Patrika)
रायपुर

Holiday List 2026: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! नए साल में मिलेगी 107 दिन की छुट्टियां

2026 में मिलेगी 107 दिन की छुट्टियां (photo source- Patrika)
रायपुर

अब नगर निगम के चक्कर खत्म, 53 निकायों में ऑनलाइन जमा होगा संपत्तिकर

ऑनलाइन संपत्तिकर जमा करने की सुविधा (photo source- Patrika)
रायपुर

आयुष्मान योजना में बड़ी गड़बड़ी! 32 अस्पतालों पर ज्यादा वसूली का आरोप, 2 का पंजीयन रद्द

आयुष्मान योजना में बड़ी गड़बड़ी (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Rajya Sabha seats: राज्यसभा की 2 सीटें होंगी खाली! कांग्रेस-BJP में आदिवासी चेहरे को लेकर सियासी जोड़-तोड़ शुरू

कांग्रेस-BJP में सियासी जोड़-तोड़ शुरू (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.