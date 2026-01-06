Sachin Pilot CG Visit: 8 जनवरी को सचिन पायलट का रायपुर दौरा, मनरेगा आंदोलन पर करेंगे मंथन

बताया जा रहा है कि सचिन पायलट इस दौरे के दौरान संगठन की गतिविधियों पर भी ध्यान देंगे। नए नियुक्त जिला अध्यक्षों की भूमिका, जिम्मेदारियों और भविष्य की रणनीतियों के बारे में चर्चा होने की संभावना है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा भी बनाई जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी ने MNREGA को लेकर पूरे राज्य में आंदोलन शुरू किया है।