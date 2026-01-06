6 जनवरी 2026,

Sachin Pilot CG Visit: 8 जनवरी को सचिन पायलट का रायपुर दौरा, मनरेगा आंदोलन पर करेंगे मंथन

Sachin Pilot CG Visit: 8 जनवरी को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मनरेगा आंदोलन की समीक्षा करेंगे और नवनियुक्त जिलाध्यक्षों से मुलाकात कर संगठनात्मक चर्चा करेंगे।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 06, 2026

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट (photo source- Patrika)

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट (photo source- Patrika)

Sachin Pilot CG Visit: कांग्रेस के छत्तीसगढ़ राज्य इंचार्ज सचिन पायलट 8 जनवरी को एक दिन के दौरे पर रायपुर आएंगे। पार्टी के मुताबिक, वह MNREGA को लेकर राज्य भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का रिव्यू करेंगे और हाल ही में नियुक्त हुए जिला अध्यक्षों से भी मिलेंगे।

Sachin Pilot CG Visit: संगठनात्मक गतिविधियों पर रहेगा फोकस

बताया जा रहा है कि सचिन पायलट इस दौरे के दौरान संगठन की गतिविधियों पर भी ध्यान देंगे। नए नियुक्त जिला अध्यक्षों की भूमिका, जिम्मेदारियों और भविष्य की रणनीतियों के बारे में चर्चा होने की संभावना है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा भी बनाई जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी ने MNREGA को लेकर पूरे राज्य में आंदोलन शुरू किया है।

26 नवंबर को हुआ था पिछला दौरा

इससे पहले, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ स्टेट इंचार्ज सचिन पायलट 26 नवंबर को दो दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ आए थे। उस दौरे के दौरान, उन्होंने पूरे राज्य में चल रहे SIR कैंपेन का रिव्यू किया और संविधान बचाओ दिवस से जुड़े खास इवेंट्स में हिस्सा लिया। पायलट 26 नवंबर को रायपुर पहुंचे और वहां से सीधे धमतरी के लिए रवाना हो गए। धमतरी में उन्होंने संविधान बचाओ दिवस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसके बाद, उन्होंने SIR कैंपेन को लेकर एक रिव्यू मीटिंग की।

8 जनवरी का दौरा होगा अहम

Sachin Pilot CG Visit: धमतरी के इवेंट्स के बाद, वे कांकेर गए, जहाँ पार्टी अधिकारियों के साथ ऑर्गेनाइज़ेशनल रिव्यू मीटिंग की। कांकेर से सचिन पायलट देर शाम जगदलपुर पहुँचे। अगले दिन, 27 नवंबर को, उन्होंने वहाँ SIR कैंपेन का डिटेल्ड रिव्यू किया और मीडिया से भी बात की। फिर वे उसी शाम दिल्ली के लिए निकल गए।

सचिन पायलट का यह दौरा छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज़ेशन को मज़बूत करने और पार्टी की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए बहुत ज़रूरी माना जा रहा था। अब, 8 जनवरी का दौरा भी कांग्रेस की आने वाली स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज़रूरी माना जा रहा है।

06 Jan 2026 02:20 pm

06 Jan 2026 02:19 pm

