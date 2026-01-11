ई-चालान नहीं चुकाया तो रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है रद्द… इस जिले के 29 हजार वाहन होंगे ब्लैक लिस्टेड, सूची जारी

E-Challan News: आप बार-बार यातायात नियम तोड़ रहे और पुलिस के भेजे जा रहे ई-चालान को भी जमा नहीं कर रहे, तो फिर आप सतर्क हो जाएं। क्योंकि आपके वाहन अब ब्लैकलिस्टेड होने जा रही है। यातायात पुलिस ने ऐसे 29 हजार वाहनों को चिन्हाकित करके उन्हे ब्लैकलिस्ट करने के लिए परिवहन विभाग को इसकी जानकारी दे दी है। यातायात पुलिस की माने तो तीन से अधिक चालान बकाया रखने वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ न केवल ब्लैकलिस्टिंग होगी, बल्कि आगे चलकर रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।