738 कैमरों की लोगों को परवाह नहीं… रोजाना 250 से ज्यादा ई-चालान, 8 माह में 6.86 करोड़ की वसूली

CG Traffic Signal: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के चौक-चौराहों पर 500 से ज्यादा लोग रोज कैमरों के सामने ही ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं। कभी अधिक रफ्तार से चलते हैं तो कभी दोपहिया में तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाते हैं। चौक-चौराहों में 700 से अधिक कैमरे लगे हैं, जिनसे ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों पर नजर रखी जा रही है। इसके बावजूद ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों को ई-चालान का डर नहीं है। रोज औसतन 250 से अधिक वाहन चालकों का ई-चालान कट रहा है। 8 माह में चालान के एवज में समन शुल्क 6 करोड़ से अधिक हो गया है।