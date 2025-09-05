738 कैमरों की लोगों को परवाह नहीं… रोजाना 250 से ज्यादा ई-चालान, 8 माह में 6.86 करोड़ की वसूली

CG Traffic Signal: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के चौक-चौराहों पर 500 से ज्यादा लोग रोज कैमरों के सामने ही ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं। कभी अधिक रफ्तार से चलते हैं तो कभी दोपहिया में तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाते हैं। चौक-चौराहों में 700 से अधिक कैमरे लगे हैं, जिनसे ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों पर नजर रखी जा रही है। इसके बावजूद ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों को ई-चालान का डर नहीं है। रोज औसतन 250 से अधिक वाहन चालकों का ई-चालान कट रहा है। 8 माह में चालान के एवज में समन शुल्क 6 करोड़ से अधिक हो गया है।
आईटीएमएस के तहत प्रमुख चौक-चौराहों और मार्गों पर अलग-अलग तरह के 738 कैमरे लगाए गए हैं। इनके जरिए आने-जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जाती है। जयस्तंभ चौक, फाफाडीह, घड़ी चौक, कलेक्टोरेट चौक, पचपेड़ीनाका चौक, तेलीबांधा चौक, शंकर नगर आदि चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर भी लगाए गए हैं।
आईटीएमएस के तहत पहले बिना हेलमेट वाले चालकों का ई-चालान नहीं होता था, लेकिन वर्ष 2020 से इसे भी शामिल कर लिया गया है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी ई-चालान की कार्रवाई हो रही है। 8 माह में 58 हजार 610 ई-चालान जनवरी से अगस्त 2025 तक कुल 58 हजार 610 ई-चालान किया गया। इसके एवज में समन शुल्क के रूप में कुल 6 करोड़ 86 लाख 95 हजार 700 रुपए वसूले गए।
