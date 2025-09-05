Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

738 कैमरों की लोगों को परवाह नहीं… रोजाना 250 से ज्यादा ई-चालान, 8 माह में 6.86 करोड़ की वसूली

CG Traffic Signal: रायपुर शहर के चौक-चौराहों पर 500 से ज्यादा लोग रोज कैमरों के सामने ही ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं। कभी अधिक रफ्तार से चलते हैं तो कभी दोपहिया में तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाते हैं।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 05, 2025

राजधानी में ट्रैफिक निगरानी! 8 माह में 6.86 करोड़ की वसूली(photo-patrika)
राजधानी में ट्रैफिक निगरानी! 8 माह में 6.86 करोड़ की वसूली(photo-patrika)

CG Traffic Signal: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के चौक-चौराहों पर 500 से ज्यादा लोग रोज कैमरों के सामने ही ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं। कभी अधिक रफ्तार से चलते हैं तो कभी दोपहिया में तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाते हैं। चौक-चौराहों में 700 से अधिक कैमरे लगे हैं, जिनसे ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों पर नजर रखी जा रही है। इसके बावजूद ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों को ई-चालान का डर नहीं है। रोज औसतन 250 से अधिक वाहन चालकों का ई-चालान कट रहा है। 8 माह में चालान के एवज में समन शुल्क 6 करोड़ से अधिक हो गया है।

CG Traffic Signal: कैमरों की लोगों को परवाह नहीं

आईटीएमएस के तहत प्रमुख चौक-चौराहों और मार्गों पर अलग-अलग तरह के 738 कैमरे लगाए गए हैं। इनके जरिए आने-जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जाती है। जयस्तंभ चौक, फाफाडीह, घड़ी चौक, कलेक्टोरेट चौक, पचपेड़ीनाका चौक, तेलीबांधा चौक, शंकर नगर आदि चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर भी लगाए गए हैं।

आईटीएमएस के तहत पहले बिना हेलमेट वाले चालकों का ई-चालान नहीं होता था, लेकिन वर्ष 2020 से इसे भी शामिल कर लिया गया है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी ई-चालान की कार्रवाई हो रही है। 8 माह में 58 हजार 610 ई-चालान जनवरी से अगस्त 2025 तक कुल 58 हजार 610 ई-चालान किया गया। इसके एवज में समन शुल्क के रूप में कुल 6 करोड़ 86 लाख 95 हजार 700 रुपए वसूले गए।

जानिए… कौन-कौन से हैं कैमरे

कैमरे संख्या खासियत

  • सीसीटीवी 534 चौराहों की हर गतिविधि, वाहनों की तस्वीर लेता
  • एएनपीआर 68 वाहनों के नंबर को रीड करता
  • आरएलवीडी 33 रेड लाइट वाइलेशन को डिटेक्ट करता
  • डब्ल्यूडब्ल्यूडी 10 रॉन्ग साइड चलने वालों को कैप्चर करता
  • बुलेट कैमर 88 दूर तक का फुटेज लेता
  • एसवीडी 05 स्पीड वॉयलेशन को कवर करता

रॉन्ग साइड, तीन सवारी, सिग्नल जंप के मामले ज्यादा

उल्लंघन कार्रवाई

  • रेड लाइट का उल्लंघन 23
  • तीन सवारी 5161
  • बिना हेलमेट 70160
  • अधिक रफ्तार 13109
  • रॉन्ग साइड 72735

Updated on:

05 Sept 2025 09:46 am

Published on:

05 Sept 2025 09:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 738 कैमरों की लोगों को परवाह नहीं… रोजाना 250 से ज्यादा ई-चालान, 8 माह में 6.86 करोड़ की वसूली

