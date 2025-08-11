शहर की सुरक्षा और निगरानी के लिए लगे CCTV बंद, पुलिस नहीं दे रही ध्यान... Photo

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद शहर में विभिन्न स्थानों पर नगर पालिका ने सीसीटीवी कैमरे लगाए, जो कुछ दिन चले और केबल कटने के बाद से बंद हैं। हालांकि कुछ कैमरों का कनेक्शन ही नहीं हुआ है। कुछ कैमरे ऐसे है जो पेड़ों में झूल रहे हैं और चोरी भी हो चुकी है। शहर के चौक चौराहे में भी कैमरा लगाए गए हैं। इसमें से भी कई बंद है। शहर के गंगा सागर तालाब उद्यान में ही 6 से अधिक कैमरे लगे हैं, जो बंद हैं।