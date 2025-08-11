11 अगस्त 2025,

बालोद

शहर की सुरक्षा और निगरानी के लिए लगे CCTV बंद, पुलिस नहीं दे रही ध्यान… Photo

CG News: बालोद शहर में विभिन्न स्थानों पर नगर पालिका ने सीसीटीवी कैमरे लगाए, जो कुछ दिन चले और केबल कटने के बाद से बंद हैं। हालांकि कुछ कैमरों का कनेक्शन ही नहीं हुआ है।

बालोद

Shradha Jaiswal

Aug 11, 2025

शहर की सुरक्षा और निगरानी के लिए लगे CCTV बंद, पुलिस नहीं दे रही ध्यान... Photo

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद शहर में विभिन्न स्थानों पर नगर पालिका ने सीसीटीवी कैमरे लगाए, जो कुछ दिन चले और केबल कटने के बाद से बंद हैं। हालांकि कुछ कैमरों का कनेक्शन ही नहीं हुआ है। कुछ कैमरे ऐसे है जो पेड़ों में झूल रहे हैं और चोरी भी हो चुकी है। शहर के चौक चौराहे में भी कैमरा लगाए गए हैं। इसमें से भी कई बंद है। शहर के गंगा सागर तालाब उद्यान में ही 6 से अधिक कैमरे लगे हैं, जो बंद हैं।

शहर की सुरक्षा और निगरानी के लिए लगे CCTV बंद, पुलिस नहीं दे रही ध्यान... Photo

कैमरे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विकास चोपड़ा के कार्यकाल में लगे थे। निगरानी नहीं होने के कारण उद्यान में गंजेड़ी व शराबियों का जमावडा होने लगा है। इसके कारण गंगा सागर उद्यान में महिलाओं की आवाजाही कम हो गई है। इससे उद्यान सूने नजर आने लगे हैं। लोगों ने यहां से असामाजिक तत्वों के आने पर रोक लगाने की मांग की है, जिससे लोग अपना समय चैन से बिता सकें।

शहर की सुरक्षा और निगरानी के लिए लगे CCTV बंद, पुलिस नहीं दे रही ध्यान... Photo

वर्तमान में सीसीटीवी कैमरे की जरूरत है। पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि अपने प्रतिष्ठानों में कैमरे लगाएं, लेकिन पुलिस विभाग के ही कैमरे बंद हैं। शहर के लगभग 16 सीसीटीवी कैमरे पुलिस विभाग ने लगाए, जो तीन साल से बंद हैं।

cg news

Updated on:

11 Aug 2025 02:20 pm

Published on:

11 Aug 2025 02:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / शहर की सुरक्षा और निगरानी के लिए CCTV बंद, पुलिस नहीं दे रही ध्यान… Photo

बालोद

छत्तीसगढ़

