शहर की सुरक्षा और निगरानी के लिए लगे CCTV बंद, पुलिस नहीं दे रही ध्यान... Photo

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद शहर में विभिन्न स्थानों पर नगर पालिका ने सीसीटीवी कैमरे लगाए, जो कुछ दिन चले और केबल कटने के बाद से बंद हैं। हालांकि कुछ कैमरों का कनेक्शन ही नहीं हुआ है। कुछ कैमरे ऐसे है जो पेड़ों में झूल रहे हैं और चोरी भी हो चुकी है। शहर के चौक चौराहे में भी कैमरा लगाए गए हैं। इसमें से भी कई बंद है। शहर के गंगा सागर तालाब उद्यान में ही 6 से अधिक कैमरे लगे हैं, जो बंद हैं।
कैमरे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विकास चोपड़ा के कार्यकाल में लगे थे। निगरानी नहीं होने के कारण उद्यान में गंजेड़ी व शराबियों का जमावडा होने लगा है। इसके कारण गंगा सागर उद्यान में महिलाओं की आवाजाही कम हो गई है। इससे उद्यान सूने नजर आने लगे हैं। लोगों ने यहां से असामाजिक तत्वों के आने पर रोक लगाने की मांग की है, जिससे लोग अपना समय चैन से बिता सकें।
वर्तमान में सीसीटीवी कैमरे की जरूरत है। पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि अपने प्रतिष्ठानों में कैमरे लगाएं, लेकिन पुलिस विभाग के ही कैमरे बंद हैं। शहर के लगभग 16 सीसीटीवी कैमरे पुलिस विभाग ने लगाए, जो तीन साल से बंद हैं।
