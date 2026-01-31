गांधी की पुण्यतिथि पर खुली शराब दुकानें, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन… मचा बवाल

पहली बार खुली शराब दुकानें (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Liquor Shop: बालोद जिले में पहली बार महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकान खोलने की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। शराब दुकान को बंद करने जिला प्रशासन से मांग की। शहर की अंग्रेजी शराब दुकान को विरोध के बाद कुछ घंटे के लिए बंद कराया लेकिन फिर शुरू करा दिया, वहीं देशी शराब दुकानें खुली रही।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि सरकार के लिए शराब बेचना जरूरी है। वर्षों से गांधी की पुण्यतिथि पर शुष्क दिवस रहता है, लेकिन यहां भाजपा सरकार इस दिन शराब परोस रही है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रशांत बोकडे ने कहा कि वर्तमान सरकार महात्मा गांधी एवं उनके विचारों को मानती तो शराब दुकाने बंद रखती लेकिन यह सरकार गोडसे विचारधारा की है। यही वजह है कि शराब दुकान खोल रखी है।
आबकारी विभाग के मुताबिक जिले में अंग्रेजी, देशी व प्रीमियम शराब दुकान मिलाकर कुल 20 शराब दुकान है। ये सभी दुकानें खुली रही।
आबकारी विभाग के मुताबिक नई आबकारी नीति 2025 के मुताबिक मोहर्रम, कृष्ण जन्माष्टमी, होली व महात्मा गांधी पुण्यतिथि पर जो पहले शुष्क दिवस घोषित किया गया था, अब उसे हटा दिया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी वायके द्विवेदी ने बताया कि नई आबकारी नीति 2025-26 के अनुसार 30 जनवरी को महात्मा गांधी पुण्यतिथि पर शुष्क दिवस नहीं रखा गया है। इस वजह से शराब दुकानें खुली रही।
