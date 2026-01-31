गांधी की पुण्यतिथि पर खुली शराब दुकानें, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन… मचा बवाल

कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि सरकार के लिए शराब बेचना जरूरी है। वर्षों से गांधी की पुण्यतिथि पर शुष्क दिवस रहता है, लेकिन यहां भाजपा सरकार इस दिन शराब परोस रही है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रशांत बोकडे ने कहा कि वर्तमान सरकार महात्मा गांधी एवं उनके विचारों को मानती तो शराब दुकाने बंद रखती लेकिन यह सरकार गोडसे विचारधारा की है। यही वजह है कि शराब दुकान खोल रखी है।