भाजपा की पूर्व विधायक नहीं बेच सकी अपना धान, सुबह से धरने पर बैठी

समिति प्रबंधक यशवंत सार्वा ने कहा कि लिमिट कम थी। 19 जनवरी से टोकन जारी करना पूरी तरह बंद था। दो दिन के लिए प्रतिदिन 200-200 क्विंटल की लिमिट दी गई है। समिति में 40 किसानों का आवेदन टोकन के लिए प्राप्त हुआ है। समिति में 33 किसानों ने एक भी बार धान नहीं बेचा है। टोकन नहीं कटा है, इसलिए उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार धान खरीदी नहीं की जा रही है। शुक्रवार के कुल 9 किसान धान लेकर पहुंचे है, जिन्होंने टोकन नहीं कटवाया है।