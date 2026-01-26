देशभक्ति की पाठशाला बना गांव: 150 घरों में से 80 घरों के युवा सेना-पुलिस में, प्रवेश द्वार पर तोप और मशाल बनी पहचान

जिले के ग्राम पैरी के भी युवा सेना में सेवा दे रहे हैं। इसकी पहचान भी सैनिक गांव के रूप में है। इस गांव में 70 से अधिक युवक युवतियां भारतीय सेना में पदस्थ हैं। बालोद जिले के पहले शहीद तिवर सिंह भी इसी गांव से है। ग्राम पंचायत पैरी के सरपंच रूपम देशमुख ने बताया कि हमें अपने गांव व सेना में पदस्थ युवाओं पर गर्व है। आज भी कई युवा सेना में भर्ती होने तैयारी कर रहे हैं। सीमा में तैनात जवान जब छुट्टी में गांव आते हैं तो बच्चों व युवाओं को प्रेरित करते हैं। उन्हें तैयारी के साथ भर्ती की प्रक्रिया के बारे में समझाते हैं। इससे युवा और उत्साहित होते हैं।