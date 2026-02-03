Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसा! कार पलटने से बिजनेसमैन की मौत, पत्नी समेत 3 घायल

जानकारी के मुताबिक, परिवार बालोद से अपने घर देवरीपसौद जा रहा था। संबलपुर नर्सरी के पास सड़क पर अचानक एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को बचाने के चक्कर में ड्राइवर का कार से कंट्रोल बिगड़ गया, जिससे वह सड़क किनारे पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि कार चला रहे बिजनेसमैन भूपेंद्र गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई।