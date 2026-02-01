रसोइयों की हड़ताल से स्कूल में नहीं बन रहा मध्याह्न भोजन

शासकीय स्कूलों में कार्यरत मध्याह्न भोजन रसोइया अपनी मांगों को लेकर 37 दिनों से रायपुर में हड़ताल कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल में भोजन नहीं मिल रहा है। इधर राज्य सरकार ने इन रसोइयों की मांगों पर सुध नहीं ली है। शिक्षा विभाग को रसोइयों की हड़ताल के बारे में मालूम है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि कितने स्कूलों में माध्यह्न भोजन बन रहा है और कितने स्कूलों में नहीं। सच्चाई यह है कि जिले के अधिकांश स्कूलों में चूल्हा ही नहीं जल रहा है। बच्चे घर से भोजन टिफिन में ला रहे हैं या फिर भोजन करने घर जा रहे हैं।