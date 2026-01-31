CG Dhan Kharidi: 30 जनवरी को थमी धान खरीदी, इस जिले में 10 हजार से अधिक किसान नहीं बेच सके धान

धान खरीदी तो पूर्ण हो चुकी है, लेकिन धान का परिवहन करना अभी भी बाकी है। शुक्रवार की स्थिति तक जिले में मात्र 47 प्रतिशत ही धान का परिवहन हुआ है। विभाग के मुताबिक जिले के 143 धान खरीदी केंद्रों से 32 लाख 83 हजार 672 क्विंटल ही धान का उठाव हुआ है। इसके अलावा अभी भी जिले के धान खरीदी केंद्रों में 36 लाख 94 हजार 521 क्विंटल से अधिक धान जाम है।