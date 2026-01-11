Fraud News: चालान का मैसेज खोलते ही हुआ कुछ ऐसा, खाते से उड़ गए 5.76 लाख

Fraud News: बिलासपुर में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है, जहां फर्जी मोटर चालान के मैसेज ने रिटायर्ड अधिकारी के परिवार को लाखों का नुकसान पहुंचा दिया। मैसेज खोलते ही मोबाइल हैक हुआ और देखते ही देखते बैंक खाते से बड़ी रकम उड़ गई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पूरा मामला सकरी थाना क्षेत्र का है जहां एमजी होम्स मकान नम्बर सी-2 निवासी रिटायर्ड उपसंचालक अभियोजन गया प्रसाद मालवीय ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी पत्नी सुषमा मालवीय का एचडीएफसी बैंक मंगला चौक शाखा में सेविंग अकाउंट है, 26 दिसंबर को उनकी पत्नी के मोबाइल पर मोटर चालान से जुड़ा एक मैसेज आया जिसे खोलते ही मोबाइल हैक हो गया और कुछ ही देर में बैंक खाते से 5 लाख 76 हजार रुपये निकलने की जानकारी सामने आई, ठगी का पता चलते ही पीड़िता ने तत्काल साइबर टोल फ्री नम्बर 1930 पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामलों को देखते हुए बिलासपुर पुलिस ने आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है।
पुलिस ने कहा है कि किसी भी अनजान नंबर से आए मैसेज, कॉल या लिंक पर बिना जांच-पड़ताल के क्लिक न करें, क्योंकि इसी माध्यम से साइबर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाकर मोबाइल हैक कर लेते हैं और बैंक खातों से रकम निकाल लेते हैं।बिलासपुर पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है कि कोई भी व्यक्ति अपना ओटीपी, बैंक से जुड़ी जानकारी या व्यक्तिगत विवरण किसी के साथ साझा न करे, चाहे कॉल करने वाला खुद को बैंक कर्मचारी, पुलिस या किसी अन्य विभाग का अधिकारी ही क्यों न बताए। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है साइबर ठगी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलते ही तत्काल साइबर टोल फ्री नम्बर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।
