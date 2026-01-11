Fraud News: चालान का मैसेज खोलते ही हुआ कुछ ऐसा, खाते से उड़ गए 5.76 लाख

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पूरा मामला सकरी थाना क्षेत्र का है जहां एमजी होम्स मकान नम्बर सी-2 निवासी रिटायर्ड उपसंचालक अभियोजन गया प्रसाद मालवीय ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी पत्नी सुषमा मालवीय का एचडीएफसी बैंक मंगला चौक शाखा में सेविंग अकाउंट है, 26 दिसंबर को उनकी पत्नी के मोबाइल पर मोटर चालान से जुड़ा एक मैसेज आया जिसे खोलते ही मोबाइल हैक हो गया और कुछ ही देर में बैंक खाते से 5 लाख 76 हजार रुपये निकलने की जानकारी सामने आई, ठगी का पता चलते ही पीड़िता ने तत्काल साइबर टोल फ्री नम्बर 1930 पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामलों को देखते हुए बिलासपुर पुलिस ने आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है।