बिलासपुर

Good News: अब रविवार को भी खुले रहेंगे डाकघर, इन 3 जिलों में मिल रही सुविधा, जानें पूरी डिटेल्स

Good News: डाकघरों में अब नया आधार बनवाने के साथ-साथ नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, बायोमेट्रिक और केवाईसी से जुड़े सभी जरूरी सुधार और अपडेट निर्धारित शुल्क पर किए जा सकेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Jan 11, 2026

Aadhaar Card

आधार कार्ड (फाइल फोटो)

Good News: आम नागरिकों को आधार से जुड़ी परेशानियों से राहत देने के लिए भारतीय डाक विभाग ने एक अहम पहल की है। अब आधार नामांकन और अपडेट की सुविधा केवल कार्यदिवसों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर रविवार को भी जारी रहेगी। यह सुविधा बिलासपुर, जांजगीर और कोरबा के प्रधान डाकघरों में उपलब्ध कराई गई है।

डाकघरों में अब नया आधार बनवाने के साथ-साथ नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, बायोमेट्रिक और केवाईसी से जुड़े सभी जरूरी सुधार और अपडेट निर्धारित शुल्क पर किए जा सकेंगे। जिन नागरिकों का अब तक आधार नहीं बना है, वे भी यहां आसानी से नामांकन करा सकते हैं।

बिलासपुर, जांजगीर व कोरबा में जारी रहेंगी सेवाएं

डाक विभाग द्वारा यह सुविधा तीनों जिलों के चयनित प्रधान डाकघरों में शुरू की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और आधार से जुड़े कार्यों के लिए भटकना न पड़े।

सुबह 8 से रात 8 बजे तक नामांकन व अपडेट

प्रधान डाकघर में कार्यदिवसों के दौरान सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आधार नामांकन और अपडेट की सुविधा दी जा रही है। वहीं रविवार को भी कार्यालयीन समय में सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।

बच्चों को बड़ी राहत, बायोमेट्रिक अपडेट फ्री

5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह निशुल्क किया जाएगा। इससे अभिभावकों को आर्थिक राहत के साथ-साथ समय की भी बचत होगी।

व्यवस्था का उठाएं लाभ

डाकघर अधीक्षक विनय कुमार प्रसाद ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस विशेष व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य आधार सेवाओं को सुगम, सुलभ और समयबद्ध बनाना है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

Published on:

11 Jan 2026 02:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Good News: अब रविवार को भी खुले रहेंगे डाकघर, इन 3 जिलों में मिल रही सुविधा, जानें पूरी डिटेल्स

