Good News: अब रविवार को भी खुले रहेंगे डाकघर, इन 3 जिलों में मिल रही सुविधा, जानें पूरी डिटेल्स

Good News: आम नागरिकों को आधार से जुड़ी परेशानियों से राहत देने के लिए भारतीय डाक विभाग ने एक अहम पहल की है। अब आधार नामांकन और अपडेट की सुविधा केवल कार्यदिवसों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर रविवार को भी जारी रहेगी। यह सुविधा बिलासपुर, जांजगीर और कोरबा के प्रधान डाकघरों में उपलब्ध कराई गई है।