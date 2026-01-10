Holiday Cancel: सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द, शनिवार-रविवार व अवकाश में भी करेंगे ड्यूटी, नए आदेश से मची खलबली

रोस्टरवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। महिला कर्मचारियों की भी अवकाश के दिनों में ड्यूटी लगाई गई है। इससे कर्मचायिरों में भी रोष है। इधर डीईओ के द्वारा जारी आदेश में जिला कार्यालय में कार्यालयीन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए एवं कार्यों के सुचारू रूप से संचालन करने का हवाला दिया गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार-रविवार के दिन ही डीईओ कार्यालय खुला रहता है और देर शाम तक अंदर में कुछ बाबू और अधिकारी मौजूद रहते हैं और फाइल निपटाया जाता है।