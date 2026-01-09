CG Holiday: 2026 में तीन स्थानीय छुट्टियां तय! कलेक्टर ने जारी किया अवकाश कैलेंड, जानें Date

CG Holiday: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कैलेण्डर वर्ष 2026 के लिए रायगढ़ जिले में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिले में 16 जुलाई 2026 (गुरुवार) रथयात्रा, 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार) महानवमी तथा 9 नवम्बर 2026 (सोमवार) दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) स्थानीय अवकाश के रूप में मान्य होंगे।