CG Fraud: खुद को कपडा का व्यापारी बताकर ठगी, 6 लाख से अधिक की कर दी धोखाधड़ी

CG Fraud: छावनी पुलिस ने इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती कर करोड़ों की ठगी करने वाले एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी तुषार गोयल खुद को कपड़े का बड़ा व्यापारी बताकर लोगों को विश्वास में लेकर धोखाधड़ी करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420, 318(4) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की।
एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि पावर हाउस नंदिनी रोड निवासी राजकुमार गुप्ता ने छावनी थाने में यह शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसकी पुत्री को विश्वास में लेकर करीब 18 लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण हड़प लिए।
इसमें 2 नेकलेस, 2 चैन, 3 जेंट्स अंगूठी, 4 चूड़ी, 3 लेडीज अंगूठी, मंगलसूत्र, झुमका, टॉप्स और डायमंड पेंडल सहित 165 ग्राम के जेवर शामिल हैं। इसके अलावा आरोपी ने राजकुमार गुप्ता की पत्नी मंजू गुप्ता के नाम पर अलग-अलग बैंकों में जमा करीब 26 लाख रुपए की एफडी राशि भी धोखे से निकाल ली।
साथ ही राजकुमार और उसकी बेटी के नाम पर चार दोपहिया वाहन फाइनेंस कराया और उन्हें भी कब्जे में ले लिया। आरोपी ने अन्य व्यक्तियों से कार दिलाने के नाम पर भी करीब 6.60 लाख रुपए की ठगी की थी। एएसपी ने बताया कि आरोपी दुर्ग शिक्षक नगर निवासी तुषार गोयल पिता गौरव गोयल (21 वर्ष) ने इंस्टाग्राम पर एक युवती से दोस्ती कर उसे झांसे में लिया। उसे घुमाने लगा। विश्वास जीतने के बाद उसके परिवार से करोड़ों रुपए की ठगी की। प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की तो मामले का खुलासा हुआ।