CG Fraud: खुद को कपडा का व्यापारी बताकर ठगी, 6 लाख से अधिक की कर दी धोखाधड़ी

साथ ही राजकुमार और उसकी बेटी के नाम पर चार दोपहिया वाहन फाइनेंस कराया और उन्हें भी कब्जे में ले लिया। आरोपी ने अन्य व्यक्तियों से कार दिलाने के नाम पर भी करीब 6.60 लाख रुपए की ठगी की थी। एएसपी ने बताया कि आरोपी दुर्ग शिक्षक नगर निवासी तुषार गोयल पिता गौरव गोयल (21 वर्ष) ने इंस्टाग्राम पर एक युवती से दोस्ती कर उसे झांसे में लिया। उसे घुमाने लगा। विश्वास जीतने के बाद उसके परिवार से करोड़ों रुपए की ठगी की। प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की तो मामले का खुलासा हुआ।