रायपुर

ब्लेड से खुद का गला काटकर किसान ने की सुसाइड की कोशिश… भड़के कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

CG Dhan kharidi: धान खरीदी के दौरान किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि महासमुंद में परेशान किसान ने आत्महत्या की कोशिश की है।

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 07, 2025

CG Dhan kharidi

कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन ( Photo - Patrika )

CG Dhan kharidi: प्रदेश में जारी धान खरीदी के दौरान महासमुंद के एक किसान ने परेशान होकर सुसाइड की कोशिश की है। किसान मनबोध गांडा ने टोकन नहीं कटने पर ब्लेड से खुद का गला काटने का प्रयास किया। ( CG News ) शनिवार को सामने आई इस घटना के बाद अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आज सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।

CG Dhan kharidi: कांग्रेस ने की जमकर आलोचना

कांग्रेसी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंकज शर्मा, विकास उपाध्याय, प्रमोद दुबे, शहर अध्यक्ष कुमार मेनन समेत अन्य कांग्रेसी प्रदर्शन में शामिल रहे। इस दौरान प्रदेश सरकार के कामों को लेकर जमकर आलोचना की गई। कहा कि प्रदेश के किसान धान खरीदी को लेकर हर दिन नई-नई समस्याओं से परेशान हैं, वहीं उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। आलम यह है कि किसान मजबूरी में ऐसे घातक कदम उठा रहे हैं।

यह है पूरा मामला

महासमुंद जिले केबागबहरा विकासखंड के ग्राम सेनभांठा** के एक बुजुर्ग किसान तीन-चार दिनों से टोकन कटाने का प्रयास कर रहे थे। बताया गया कि लिमिट कम होने से ऑनलाइन टोकन नहीं कट पा रहा था। इसे लेकर वह बेहद परेशान थे। शनिवार को उन्होंने ब्लेड से अपने गले को काटकर आत्महत्या की कोशिश की। उन्हें गंभीर हालत में बागबहरा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रायपुर रेफर किया गया। यहां डॉक्टरों ने सर्जरी कर किसान की जान बचाई।

Updated on:

07 Dec 2025 06:06 pm

Published on:

07 Dec 2025 05:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ब्लेड से खुद का गला काटकर किसान ने की सुसाइड की कोशिश… भड़के कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

