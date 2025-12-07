ब्लेड से खुद का गला काटकर किसान ने की सुसाइड की कोशिश… भड़के कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

महासमुंद जिले केबागबहरा विकासखंड के ग्राम सेनभांठा** के एक बुजुर्ग किसान तीन-चार दिनों से टोकन कटाने का प्रयास कर रहे थे। बताया गया कि लिमिट कम होने से ऑनलाइन टोकन नहीं कट पा रहा था। इसे लेकर वह बेहद परेशान थे। शनिवार को उन्होंने ब्लेड से अपने गले को काटकर आत्महत्या की कोशिश की। उन्हें गंभीर हालत में बागबहरा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रायपुर रेफर किया गया। यहां डॉक्टरों ने सर्जरी कर किसान की जान बचाई।