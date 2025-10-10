Patrika LogoSwitch to English

36 साल पुराने पेड़ कटाई घोटाले के आरोपी दोषमुक्त, HC ने कहा- सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता

CG High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने 36 साल पुराने बस्तर पेड़ कटाई घोटाले में बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस रजनी दुबे ने सीबीआई कोर्ट रायपुर के फैसले को पलटते हुए दोषसिद्धि न होने पर दोनों आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर सजा निरस्त कर दी।

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 10, 2025

हाईकोर्ट (photo Patrika)

हाईकोर्ट (photo Patrika)

CG High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने 36 साल पुराने बस्तर पेड़ कटाई घोटाले में बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस रजनी दुबे ने सीबीआई कोर्ट रायपुर के फैसले को पलटते हुए दोषसिद्धि न होने पर दोनों आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर सजा निरस्त कर दी।

मामला वर्ष 1989 में कोंडागांव वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़ा है। आरोप था कि कलेक्टर कोर्ट के आदेश में 150 की जगह 250 पेड़ों की अनुमति दिखाकर घोटाला किया गया। तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर ने 150 पेड़ों की कटाई की अनुमति दी थी।

सीबीआई कोर्ट ने दी थी तीन साल की सजा

रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने 2010 में दोनों आरोपियों को साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ शक या अनुमान के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

आरोप साबित नहीं

अपने फैसले में जस्टिस रजनी दुबे ने माना कि हस्ताक्षर विशेषज्ञ की रिपोर्ट अधूरी थी। कलेक्टर खुद स्वीकार चुके हैं कि आदेश में नीली स्याही से लिखे शब्द उन्हीं के हैं, और सारे पैसे सरकारी खाते में जमा थे। किसी आरोपी को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका, इसलिए दोनों आरोपियों को बरी किया जाता है। वीरेंद्र नेताम को छह माह के लिए 25 हजार रुपए का व्यक्तिगत बांड भरने का निर्देश दिया गया है।

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / 36 साल पुराने पेड़ कटाई घोटाले के आरोपी दोषमुक्त, HC ने कहा- सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

छोटे पैरों से बड़ी छलांग, 6 साल का रुद्रांश थाईलैंड में करेगा भारत का प्रतिनिधित्व, ताइक्वांडो में जीता गोल्ड

6 साल का रुद्रांश थाईलैंड में ताइक्वांडो में दिखाएगा प्रतिभा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

हाईकोर्ट ने कहा- काम कराने के बाद कर्मियों के ओवरटाइम का भुगतान न करना गलत, 45 दिन में भुगतान का दिया निर्देश

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG Crime: गर्लफ्रेंड के साथ लिव-इन में रहता था युवक, पैसे खत्म हुए तो खुद के अपहरण की रची साजिश, पिता से 10 लाख की मांगी फिरौती

CG Crime: गर्लफ्रेंड के साथ लिव-इन में रहता था युवक, पैसे खत्म हुए तो खुद के अपहरण की रची साजिश, पिता से 10 लाख की मांगी फिरौती
बिलासपुर

Chhattisgarh News: भृत्य पदों की भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी! सिर्फ आठवीं पास थे पात्र, 10-12वीं उत्तीर्ण का हो गया चयन

जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर (फोटो-पत्रिका)
बिलासपुर

CG High Court: सिम्स में मरीजों को मिले बेहतर इलाज, हाईकोर्ट ने कहा- जल्द पूरी हो उपकरण खरीदी प्रक्रिया…

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर
