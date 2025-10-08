CG High Court: सिम्स में मरीजों को मिले बेहतर इलाज, हाईकोर्ट ने कहा- जल्द पूरी हो उपकरण खरीदी प्रक्रिया…

CG High Court: सिम्स में चिकित्सा सुविधा बढाने के मामले हाईकोर्ट ने कहा है कि चिकित्सा उपकरण जल्द से जल्द खरीदे जाएं ताकि मरीजों को लाभ मिले। कोर्ट ने कहा हमें विश्वास है कि सभी संबंधित विभाग मिलकर धनराशि जारी करने और उच्च तकनीक वाले चिकित्सा उपकरणों की खरीद में तेजी लाने के लिए काम करेंगे। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा जस्टिस बिभु दत्त गुरु की पीठ ने सिम्स के डीन, स्वास्थ्य विभाग के सचिव और छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (सीजीएमएससी) के प्रबंध निदेशक द्वारा दायर अलग-अलग हलफनामों की समीक्षा की।