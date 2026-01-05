Crime News: पैसों के विवाद में पति ने पहले पत्नी, फिर खुद को मारा चाकू… खून से लथपथ देख लोगों के उड़े होश

Crime News: छोटी सी घरेलू तकरार कब हिंसा में बदल जाए, कहना मुश्किल है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जब पैसों को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने गुस्से में आकर पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, फिर खुद पर भी वार कर लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बता दें कि इस घटना में पति-पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजनों द्वारा तत्काल सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।