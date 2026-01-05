5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Crime News: पैसों के विवाद में पति ने पहले पत्नी, फिर खुद को मारा चाकू… खून से लथपथ देख लोगों के उड़े होश

Crime News: छोटी सी घरेलू तकरार कब हिंसा में बदल जाए, कहना मुश्किल है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जब पैसों को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने गुस्से में आकर पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया...

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Jan 05, 2026

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Crime News: छोटी सी घरेलू तकरार कब हिंसा में बदल जाए, कहना मुश्किल है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जब पैसों को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने गुस्से में आकर पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, फिर खुद पर भी वार कर लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बता दें कि इस घटना में पति-पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजनों द्वारा तत्काल सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।

मिली जानकारी के अनुसार, मूलत: मनेन्द्रगढ़ निवासी बंसोड़ परिवार वर्तमान में बिलासपुर में आकर डेरा डालकर रह रहा है और भीख मांगकर जीवन यापन करता है। बताया जा रहा है कि बीती रात पत्नी रेनू बाई के पास रखे कुछ पैसे गायब हो गए थे। इसी बात को लेकर उसने अपने पति संतोष से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।

रविवार सुबह वही विवाद फिर उग्र हो गया। गुस्से में आकर पति संतोष ने मंगला चौक के पास चाकू से पत्नी रेनू बाई के चेहरे पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद आरोपी पति ने खुद पर भी चाकू से वार कर लिया। डेरे में मौजूद अन्य परिजनों ने दोनों को लहूलुहान अवस्था में तत्काल सिम्स अस्पताल पहुंचाया।

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस को जानकारी दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घायलों के बयान दर्ज किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है, जबकि पुलिस घरेलू विवाद के हर पहलू से जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 12:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Crime News: पैसों के विवाद में पति ने पहले पत्नी, फिर खुद को मारा चाकू… खून से लथपथ देख लोगों के उड़े होश

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

HC का बड़ा फैसला.. अवैध संबंध को सुसाइड के लिए उकसावा नहीं माना जा सकता, पति और कथित महिला मित्र बरी

bilaspur high court news today
बिलासपुर

स्कूल में शराबखोरी और वीडियो कांड, दो शिक्षक निलंबित

CG Suspended News: शिक्षा व्यवस्था पर सवाल! स्कूल में शराबखोरी और वीडियो कांड, दो शिक्षक निलंबित...(photo-patrika)
बिलासपुर

PM आवास योजना के नाम पर लाखों की ठगी का पर्दाफाश

PM आवास योजना के नाम पर लाखों की ठगी का पर्दाफाश, CCTV फुटेज से खुला राज, तीन आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के अनोखे चर्च की कहानी... जानें 154 साल पुराना इतिहास

छत्तीसगढ़ के अनोखे चर्च की कहानी... जब 1868 में बिश्रामपुर से फैला ईसाई धर्म, जानें 154 साल पुराना इतिहास(photo-patrika)
newsupdate

बिलासपुर में हादसा: पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 2 लोगों की मौत… पूर्णिमा स्नान के लिए जा रहे थे अमरकंटक

Road-accident
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.