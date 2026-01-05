Crime News: पैसों के विवाद में पति ने पहले पत्नी, फिर खुद को मारा चाकू… खून से लथपथ देख लोगों के उड़े होश

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Crime News: छोटी सी घरेलू तकरार कब हिंसा में बदल जाए, कहना मुश्किल है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जब पैसों को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने गुस्से में आकर पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, फिर खुद पर भी वार कर लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बता दें कि इस घटना में पति-पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजनों द्वारा तत्काल सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।
मिली जानकारी के अनुसार, मूलत: मनेन्द्रगढ़ निवासी बंसोड़ परिवार वर्तमान में बिलासपुर में आकर डेरा डालकर रह रहा है और भीख मांगकर जीवन यापन करता है। बताया जा रहा है कि बीती रात पत्नी रेनू बाई के पास रखे कुछ पैसे गायब हो गए थे। इसी बात को लेकर उसने अपने पति संतोष से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।
रविवार सुबह वही विवाद फिर उग्र हो गया। गुस्से में आकर पति संतोष ने मंगला चौक के पास चाकू से पत्नी रेनू बाई के चेहरे पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद आरोपी पति ने खुद पर भी चाकू से वार कर लिया। डेरे में मौजूद अन्य परिजनों ने दोनों को लहूलुहान अवस्था में तत्काल सिम्स अस्पताल पहुंचाया।
घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस को जानकारी दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घायलों के बयान दर्ज किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है, जबकि पुलिस घरेलू विवाद के हर पहलू से जांच कर रही है।
