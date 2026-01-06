6 जनवरी 2026,

‘बोलता हुआ तोता’ बना साइबर ठगी का नया हथियार, सोशल मीडिया पर जाल बिछा रहे ठग

सोशल मीडिया पर दिख रहे ‘बोलता हुआ तोता’ के वीडियो के जरिए साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। लोग तोता खरीदने के नाम पर पहले पैसे भेज देते हैं, फिर अलग-अलग बहाने बनाकर उनसे और रकम ली जाती है। इस ठगी में महिलाएं ज्यादा फंस रही हैं।

बिलासपुर

image

Satya Brat Tripathi

image

शरद त्रिपाठी

Jan 06, 2026

Parrot

तोता - (प्रतीकात्मक तस्वीर - IANS)

Cyber Fraud: साइबर ठगों ने ठगी का एक और शातिराना तरीका ढूंढा है। इस बार ठगी का हथियार बना है- ‘बोलता हुआ तोता’। सोशल नेटवर्क प्लेटफाॅर्म पर वायरल हो रहे रंग-बिरंगे, साफ हिंदी बोलते तोते के वीडियो लोगों को इस कदर लुभा रहे हैं कि वे बिना सोचे-समझे ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं। नतीजा-पैसा भी जा रहा हैं, जिस नंबर पर फोन करते हैं, वह ब्लाक हो जाता है, हाथ लगता है सिर्फ पछतावा। महिलाएं इस ठगी की आसान शिकार हो रही हैं।

ऐसे करते हैं ठगी

वीडियो में पिंजरे में बंद तोते इंसानी भाषा में बात करते नजर आते हैं। नीचे मोबाइल नंबर दिया जाता है और ‘लिमिटेड ऑफर’ का लालच अलग से। जैसे ही कोई संपर्क करता है, ठग एडवांस के नाम पर रकम ट्रांसफर करवा लेते हैं। इसके बाद डिलीवरी के दिन कॉल आता है-‘फॉरेस्ट विभाग ने रास्ते में पकड़ लिया है, छुड़ाने के लिए पैसे चाहिए।’ पीडि़त जैसे ही एक बार और रकम भेजता है, बहानों की कतार लग जाती है। फिर नम्बर ब्लॉक कर दिए जाते हैं।

महिलाएं बन रहीं आसान शिकार

साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के मामलों में महिलाएं सबसे ज्यादा शिकार हो रही हैं। बच्चों के लिए गिफ्ट, घर में पालतू पक्षी लाने की चाह और इमोशनल बातचीत के जरिए ठग उन्हें मानसिक दबाव में लेकर लगातार पैसे ऐंठते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं।

Published on:

06 Jan 2026 01:57 am

Hindi News / National News / 'बोलता हुआ तोता' बना साइबर ठगी का नया हथियार, सोशल मीडिया पर जाल बिछा रहे ठग

