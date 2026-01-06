‘बोलता हुआ तोता’ बना साइबर ठगी का नया हथियार, सोशल मीडिया पर जाल बिछा रहे ठग

वीडियो में पिंजरे में बंद तोते इंसानी भाषा में बात करते नजर आते हैं। नीचे मोबाइल नंबर दिया जाता है और ‘लिमिटेड ऑफर’ का लालच अलग से। जैसे ही कोई संपर्क करता है, ठग एडवांस के नाम पर रकम ट्रांसफर करवा लेते हैं। इसके बाद डिलीवरी के दिन कॉल आता है-‘फॉरेस्ट विभाग ने रास्ते में पकड़ लिया है, छुड़ाने के लिए पैसे चाहिए।’ पीडि़त जैसे ही एक बार और रकम भेजता है, बहानों की कतार लग जाती है। फिर नम्बर ब्लॉक कर दिए जाते हैं।