असम में फिर कांग्रेस को लगने वाला है बड़ा झटका, ताजा संकेत से तेज हुई सियासी हलचल!

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे। (फोटो- ANI)
असम कांग्रेस के पूर्व प्रमुख भूपेन कुमार बोरा के भाजपा में शामिल होने बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोमवार को इशारा किया कि कई दूसरे कांग्रेस नेता भी समय के हिसाब से पार्टी बदलेंगे।
गुवाहाटी में रिपोर्टर्स से बात करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि कई कांग्रेस नेता BJP में शामिल होने की लाइन में हैं। बता दें कि इस साल के आखिर में असम में असेंबली इलेक्शन होंगे। जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव हैं।
असम सीएम ने कहा- मेरे पास एक शेड्यूल है जिसमें कांग्रेस लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे और वे शेड्यूल को फॉलो करेंगे। 2029 के जनरल इलेक्शन से पहले उनके लिए शामिल होना जरूरी है। मेरे लिए, सभी इलेक्शन जरूरी है। BJP ने 2029 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है।
भूपेन कुमार बोरा रविवार को BJP में शामिल हुए उन्होंने बताया कि असम कांग्रेस में हालात अलार्मिंग हैं। रविवार को बोरा ने उन घटनाओं पर रोशनी डाली जहां कांग्रेस नेताओं ने कथित तौर पर असम आंदोलन में मारे गए लोगों को 'डकैत' कहा था।
बोरा ने कहा- मैंने कांग्रेस को 32 साल दिए और कांग्रेस के साथ मेरा बहुत गहरा पारिवारिक रिश्ता था। लेकिन असम में कांग्रेस की आज की स्थिति चिंताजनक है। जो लोग राज्य के बारे में चिंतित हैं, वे अब कांग्रेस के साथ नहीं रह सकते।
उन्होंने कहा- मैं एक उदाहरण दूंगा जो मैंने अपने इस्तीफे में लिखा था। कांग्रेस के एक विधायक शर्मन अली ने असम आंदोलन के सभी शहीदों को डकैत कहा था। मैंने उन्हें तुरंत निकाल दिया।
बोरा ने आगे कहा- असम में एक और कांग्रेस विधायक ने कहा कि सभी पुजारी बलात्कारी हैं। अब जलेश्वर विधानसभा चुनाव के लिए उनके नाम की सिफारिश की गई है।
