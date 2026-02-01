23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

असम में फिर कांग्रेस को लगने वाला है बड़ा झटका, ताजा संकेत से तेज हुई सियासी हलचल!

असम कांग्रेस के पूर्व प्रमुख भूपेन कुमार बोरा (भूपेन बोराह) के भाजपा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने सोमवार को गुवाहाटी में पत्रकारों से कहा कि कई अन्य कांग्रेस नेता भी समय आने पर भाजपा में शामिल होंगे।

2 min read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Mukul Kumar

Feb 23, 2026

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे। (फोटो- ANI)

असम कांग्रेस के पूर्व प्रमुख भूपेन कुमार बोरा के भाजपा में शामिल होने बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोमवार को इशारा किया कि कई दूसरे कांग्रेस नेता भी समय के हिसाब से पार्टी बदलेंगे।

गुवाहाटी में रिपोर्टर्स से बात करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि कई कांग्रेस नेता BJP में शामिल होने की लाइन में हैं। बता दें कि इस साल के आखिर में असम में असेंबली इलेक्शन होंगे। जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव हैं।

2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी भी तेज

असम सीएम ने कहा- मेरे पास एक शेड्यूल है जिसमें कांग्रेस लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे और वे शेड्यूल को फॉलो करेंगे। 2029 के जनरल इलेक्शन से पहले उनके लिए शामिल होना जरूरी है। मेरे लिए, सभी इलेक्शन जरूरी है। BJP ने 2029 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है।

भूपेन कुमार बोरा रविवार को BJP में शामिल हुए उन्होंने बताया कि असम कांग्रेस में हालात अलार्मिंग हैं। रविवार को बोरा ने उन घटनाओं पर रोशनी डाली जहां कांग्रेस नेताओं ने कथित तौर पर असम आंदोलन में मारे गए लोगों को 'डकैत' कहा था।

बोरा बोले- मैंने कांग्रेस को 32 साल दिए

बोरा ने कहा- मैंने कांग्रेस को 32 साल दिए और कांग्रेस के साथ मेरा बहुत गहरा पारिवारिक रिश्ता था। लेकिन असम में कांग्रेस की आज की स्थिति चिंताजनक है। जो लोग राज्य के बारे में चिंतित हैं, वे अब कांग्रेस के साथ नहीं रह सकते।

उन्होंने कहा- मैं एक उदाहरण दूंगा जो मैंने अपने इस्तीफे में लिखा था। कांग्रेस के एक विधायक शर्मन अली ने असम आंदोलन के सभी शहीदों को डकैत कहा था। मैंने उन्हें तुरंत निकाल दिया।

पुजारी के बारे में गलत बात

बोरा ने आगे कहा- असम में एक और कांग्रेस विधायक ने कहा कि सभी पुजारी बलात्कारी हैं। अब जलेश्वर विधानसभा चुनाव के लिए उनके नाम की सिफारिश की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Published on:

23 Feb 2026 09:43 pm

Hindi News / National News / असम में फिर कांग्रेस को लगने वाला है बड़ा झटका, ताजा संकेत से तेज हुई सियासी हलचल!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस फाइटर जेट की उड़ानों पर रोक! गुजरात हादसे के बाद वायुसेना का बड़ा फैसला

LCA Tejas Grounded
राष्ट्रीय

अजीत पवार की मौत का ‘सस्पेंस’ गहराया! रोहित पवार ने पूछा- CBI आखिर क्या छिपाने की कोशिश कर रही है?

Rohit Pawar
राष्ट्रीय

RJD से शहाबुद्दीन की पत्नी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं भाई वीरेंद्र, बोले- ओवैसी भी सपोर्ट करेंगे, उनके बिना तो हम…

bihar politics
राष्ट्रीय

ECI का बड़ा फैसला: चुनाव से पहले तमिलनाडु में 74 लाख लोगों का कटा वोट, ये है वजह

Tamil Nadu Elections
राष्ट्रीय

भारतीय फिल्म ‘बूंग’ ने रचा BAFTA Awards 2026 में इतिहास, पीएम मोदी ने दी बधाई, कंगना ने भी लिखा खूबसूरत नोट

PM Modi Congratulates Boong Makers For BAFTA Awards Win
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.