बड़ा हादसा: विमान में 7 लोग थे मौजूद…रांची से दिल्ली आ रही एयर एंबुलेंस क्रैश

Ranchi Air Ambulance Crash: रांची से उड़ान भरते ही एक मेडिकल एयर एंबुलेंस अचानक रडार से गायब हो गई और कुछ ही देर में उसके क्रैश होने की खबर सामने आई है। दिल्ली जाने वाली यह फ्लाइट सिर्फ 20 मिनट में लापता हो गई, फिर पता चला कि विमान झारखंड के पहाड़ी इलाके में गिर चुका है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर फ्लाइट से संपर्क कैसे टूटा और हादसा कैसे हुआ?