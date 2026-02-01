तेजस फाइटर जेट की उड़ानों पर रोक! गुजरात हादसे के बाद वायुसेना का बड़ा फैसला

LCA Tejas Fighter Jet: भारत के स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान बेड़े की परिचालन स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। फाइटर जेट एलसीए तेजस इस महीने की शुरुआत में संदिग्ध ब्रेक फेल होने के बाद एयरबेस पर रनवे से आगे निकल गया था। इस हादसे में विमान को भारी नुकसान हुआ। हालांकि हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने बयान जारी कर कहा कि LCA तेजस विमान के किसी भी प्रकार के दुर्घटनाग्रस्त होने की कोई घटना नहीं हुई है। कंपनी ने कहा कि जिस घटना का जिक्र किया जा रहा है वह उड़ान के दौरान नहीं, बल्कि जमीन पर एक मामूली तकनीकी खराबी थी। सूत्रों के मुताबिक, भारतीय वायु सेना ने तकनीकी जांच के लिए उड़ान संचालन रोक दिया है।