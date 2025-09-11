खुशी मातम में बदली… 2 माह के मासूम की टीकाकरण के बाद मौत, परिजनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

Crime News: बिलासपुर के मंगला बस्ती स्थित धुरीपारा में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही से एक आदिवासी परिवार का चिराग बुझ गया। दो माह के मासूम को एक ही दिन में चार इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और बुधवार दोपहर मासूम ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने आंगनबाड़ी केंद्र में हंगामा किया और कलेक्टोरेट पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपी।