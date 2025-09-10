Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

बस्तर दशहरा की तैयारियों में विवाद का साया, रथ निर्माण के लिए लकड़ी काटने निकले ग्रामीणों से उलझे वन अधिकारी, डिप्टी रेंजर पर अभद्रता का आरोप

Crime News: बस्तर दशहरा महोत्सव के लिए रथ निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुरंदी जंगल से रथ निर्माण के लिए लकड़ी काटने पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मौके पर पहुंचे डिप्टी रेंजर डीपी पांडे ने उनके साथ न केवल बदसलूकी की, बल्कि मां-बहन की गालियां देकर वहां से भगा दिया।

जगदलपुर

Khyati Parihar

Sep 10, 2025

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

CG Crime News: बस्तर दशहरा महोत्सव के लिए रथ निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुरंदी जंगल से रथ निर्माण के लिए लकड़ी काटने पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मौके पर पहुंचे डिप्टी रेंजर डीपी पांडे ने उनके साथ न केवल बदसलूकी की, बल्कि मां-बहन की गालियां देकर वहां से भगा दिया। इसके बाद नाराज ग्रामीण मंगलवार की शाम को तहसील कार्यालय पहुंचे और यहां तहसीलदार से डिप्टी रेंजर को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।

बिलोरी के ग्रामीणों का कहना है कि वे परंपरा के निर्वहन के तहत स्थानीय वन समिति की सहमति और तहसीलदार के आदेश के आधार पर लकड़ी काटने पहुंचे थे। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार दशहरा रथ निर्माण के लिए कुरंदी जंगल से विशेष किस्म की लकड़ी लाई जाती है, जिससे रथ का चक्का तैयार होता है।

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण सीधे जगदलपुर तहसील पहुंचे और कार्यालय में जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोपित वन विभाग के अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि रथ निर्माण परंपरा और आस्था से जुड़ा मामला है, ऐसे में अधिकारियों का यह व्यवहार अपमानजनक है।

ये भी पढ़ें

Big Breaking News: राइफल लेकर ससुराल पहुंचा जवान, चाचा ससुर और लड़की पर चलाई ताबड़तोड़ गोली, मौत
कोरबा
गोली मारकर दो की हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)

स्पष्टीकरण के लिए बुलाया है

घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और डिप्टी रेंजर को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया है। राहुल गुप्ता, तहसीलदार

पीढ़ियों से ले रहे है

कुरंदी जंगल से पीढ़ियों से लकड़ी ली जाती है, लेकिन इस बार अधिकारी ने रोककर परंपरा में बाधा डाली। हम चाहते हैं कि इस कृत्य के लिए माफी मांगे। - दीनूराम, पोडागुड़ा

गाली-गलौज करने लग

ट्रक लेकर गए, जंगल में एक पेड़ काटने गए थे। उस दौरान अचानक डिप्टी रेंजर आ धमके और गाली-गलौज करने लगे। तहसीलदार का आर्डर है, कई पीढ़्यिों से यहां से लकड़ी लेकर आते हैं। - सोनसिंग, ग्रामीण

विशेष लकड़ी से रथ का चक्का बनता है

यहां की लकड़ी से ही एक ही विशेष लकड़ी से रथ का चक्का बनता है। डिप्टी रेंजर माफी मांगें। रथ निर्माण में देरी होगी, तो हमारी जवाबदेही नहीं होगी। - विष्णु बघेल, ग्रामीण

ग्रामीणों को कहना माफी मांगें डिप्टी रेंजर

ग्रामीणों का कहना है कि यदि अधिकारी माफी नहीं मांगते और जल्द कार्रवाई नहीं होती, तो रथ निर्माण में देरी की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

ये भी पढ़ें

इंजीनियर युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, इस हाल में मिली लाश, मचा हड़कंप
रायगढ़
आत्महत्या (AI Image)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 01:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / बस्तर दशहरा की तैयारियों में विवाद का साया, रथ निर्माण के लिए लकड़ी काटने निकले ग्रामीणों से उलझे वन अधिकारी, डिप्टी रेंजर पर अभद्रता का आरोप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.