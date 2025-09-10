बस्तर दशहरा की तैयारियों में विवाद का साया, रथ निर्माण के लिए लकड़ी काटने निकले ग्रामीणों से उलझे वन अधिकारी, डिप्टी रेंजर पर अभद्रता का आरोप

CG Crime News: बस्तर दशहरा महोत्सव के लिए रथ निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुरंदी जंगल से रथ निर्माण के लिए लकड़ी काटने पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मौके पर पहुंचे डिप्टी रेंजर डीपी पांडे ने उनके साथ न केवल बदसलूकी की, बल्कि मां-बहन की गालियां देकर वहां से भगा दिया। इसके बाद नाराज ग्रामीण मंगलवार की शाम को तहसील कार्यालय पहुंचे और यहां तहसीलदार से डिप्टी रेंजर को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।