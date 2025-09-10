इंजीनियर युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, इस हाल में मिली लाश, मचा हड़कंप

CG Suicide Case: जिंदल गर्ल्स हॉस्टल में इंजीनियर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती की लाश कमरे के पंखे से लटकी हुई मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना कोतरा रोड थाना क्षेत्र की है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मोनालिसा नायक (30) ओडिशा के केउंझर जिले की रहने वाली थी। वो पिछले कुछ समय से जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में इंजीनियर के पद पर पदस्थ थी और गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। सोमवार की दोपहर मोनालिसा अपनी सहेली के साथ खाना खाई और अपने कमरे में चली गई। शाम करीब 5 बजे उसकी सहेली जब कमरे पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद हॉस्टल स्टाफ को बुलाया गया और मास्टर चाबी से दरवाजा खोला गया। अंदर मोनालिसा का शव पंखे से लटका मिला।
कोतरा रोड थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका जिंदल प्लांट में इंजीनियर थी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद मामले का खुलासा होगा।