इंजीनियर युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, इस हाल में मिली लाश, मचा हड़कंप

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मोनालिसा नायक (30) ओडिशा के केउंझर जिले की रहने वाली थी। वो पिछले कुछ समय से जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में इंजीनियर के पद पर पदस्थ थी और गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। सोमवार की दोपहर मोनालिसा अपनी सहेली के साथ खाना खाई और अपने कमरे में चली गई। शाम करीब 5 बजे उसकी सहेली जब कमरे पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद हॉस्टल स्टाफ को बुलाया गया और मास्टर चाबी से दरवाजा खोला गया। अंदर मोनालिसा का शव पंखे से लटका मिला।