कन्या पोटा केबिन की 9वीं कक्षा की छात्रा ने की आत्महत्या, इस हाल में मिली लाश, परिजनों ने लगाया ये गंभीर आरोप

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी एलएल धनेलिया ने बताया कि शाम को छात्रा मेस में भोजन के लिए नहीं पहुंची थी। जब उसकी सहेलियों ने उसे दूसरे कमरे में देखा तो वह फंदे पर लटकी मिली। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है और यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।