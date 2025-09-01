कन्या पोटा केबिन की 9वीं कक्षा की छात्रा ने की आत्महत्या, इस हाल में मिली लाश, परिजनों ने लगाया ये गंभीर आरोप

CG Suicide Case: नैमेड़ स्थित आवासीय विद्यालय कन्या पोटाकेबिन में आज एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। विद्यालय की नौवीं कक्षा की छात्रा पिंकी कुरसम ने रविवार की रात अपने छात्रावास के कमरे में ही दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।
प्रार्थना के बाद एकाएक उठाया खौफनाक कदम: जानकारी के अनुसार, पिंकी अपनी तीन अन्य सहेलियों के साथ एक कमरे में रहती थी। शाम को वह अन्य छात्राओं के साथ प्रार्थना सभा में भी शामिल हुई थी। इसके बाद सभी छात्राएं अपने-अपने कमरों में चली गईं। जब रात के भोजन के लिए सभी छात्राएं मेस की ओर जा रही थीं, तब पिंकी भोजन के लिए नहीं पहुंची। उसकी सहेलियों ने खोजबीन शुरू की।
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पोटाकेबिन में हुए भ्रष्टाचार को लेकर हाल ही में 26 वार्डनों का तबादला किया गया था। इनमें नैमेड़ पोटाकेबिन की अधीक्षिका भी शामिल थीं। पूर्व में चंद्रकांता कुड़ियम जहां अधीक्षिका थीं, वहीं अब कुंती जुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, हालांकि उन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। ऐसे में, नई अधीक्षिका के चार्ज संभालने से पहले ही यह खौफनाक घटना सामने आने से विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे पर भी सवाल उठ रहे हैं।
पिंकी के परिजन भी सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे। उसके पिता भीमा ने बताया कि उनकी बेटी रक्षाबंधन पर घर आई थी। उन्हें इस दुखद घटना की जानकारी दूसरों के माध्यम से मिली है, न कि पोटाकेबिन प्रबंधन से। परिजनों का आरोप है कि उन्हें अस्पताल में अपनी बेटी के शव से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है।
इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी एलएल धनेलिया ने बताया कि शाम को छात्रा मेस में भोजन के लिए नहीं पहुंची थी। जब उसकी सहेलियों ने उसे दूसरे कमरे में देखा तो वह फंदे पर लटकी मिली। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है और यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।