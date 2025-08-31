मेरे साथ अन्याय हुआ है… सुसाइड नोट लिखकर मां बम्लेश्वरी ट्रस्ट के कर्मचारी ने की आत्महत्या, इन पर लगाया प्रताड़ना का आरोप

सुसाइड नोट में चंदू ने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट के तीन ट्रस्टियों ने उस पर करीब तीन लाख रुपए गबन का झूठा आरोप लगाकर मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना दी। उसने लिखा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, इसी वजह से यह कदम उठा रहा हूं। मृतक ने तीनों ट्रस्टियों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि पुलिस ने अब तक उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। बताया जा रहा है कि मामले में पुलिस पर लगातार राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, यही कारण है कि पुलिस अब तक सुसाइड नोट में लिखे नामों का खुलासा नहीं कर रही है।