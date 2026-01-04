4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

Crime News: पिता ने बेटे की गोली मारकर की हत्या… इस बात पर हुआ था विवाद, गोली लगने से मां भी गंभीर

Crime News: पिता ने गुस्से में आकर भरमार बंदूक से अपने ही 22 वर्षीय बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि पत्नी भी इस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और शोक का माहौल है।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Jan 04, 2026

पिता ने बेटे की गोली मारकर की हत्या...इस बात पर हुआ था विवाद, गोली लगने से मां भी गंभीर

पिता ने बेटे की गोली मारकर की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Crime News: मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी जिले के अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र से रिश्तों को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। ग्राम कुंवारददल्ली में एक घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि एक पिता ने गुस्से में आकर भरमार बंदूक से अपने ही 22 वर्षीय बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि पत्नी भी इस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और शोक का माहौल है।

मिली जानकारी अनुसार आरोपी संत कुमार (48 वर्ष) गांव के बाहर जंगल किनारे ईंट भट्टे में काम कर रहा था। गुरुवार रात तकरीबन 8 बजे किसी बात को लेकर उसका पत्नी शांति बाई से विवाद हो गया। झगड़े की जानकारी मिलने पर बेटा शेखर उईके तत्काल ईंट भट्टे पहुंचा और पिता को समझाने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान संत कुमार आपा खो बैठा और भरमार बंदूक से बेटे पर गोली चला दी।

मौके पर ही हो गई थी मौत

गोली लगते ही शेखर उईके की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बंदूक से निकले छर्रे शांति बाई के जबड़े में धंस गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के समय ईंट भट्टे में मौजूद मजदूरों ने घायल महिला को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जबकि शेखर को घर तक लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी संत कुमार मौके से फरार हो गया। पुलिस रात से ही गांव में डटी हुई है और आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। थाना प्रभारी अश्वनी राठौर ने बताया कि फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है और सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

पहले भी कर चुका था फायरिंग

आरोपी पहले भी बात-बात पर भरमार बंदूक से फायरिंग कर चुका था, लेकिन गंभीर परिणाम नहीं निकलने के कारण मामले दब जाते थे। इस बार घरेलू विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया। मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 12:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Crime News: पिता ने बेटे की गोली मारकर की हत्या… इस बात पर हुआ था विवाद, गोली लगने से मां भी गंभीर

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Murder Case: पिता को इतनी बेरहमी से पीटा कि अंदरूनी रक्तस्राव से मौत, चेहरे पर कई फ्रैक्चर और श्वास नली भी टूटी

पिता को इतनी बेरहमी से पीटा कि अंदरूनी रक्तस्राव से मौत, चेहरे पर कई फ्रैक्चर और श्वास नली भी टूटी
राजनंदगांव

पहले पत्नी की मौत, फिर पति की भी गई जान, एक हादसे ने खत्म कर दिया पूरा परिवार… 5 घायल

Road Accident (Photo Source - Patrika)
राजनंदगांव

Holiday 2026: तैयार हो जाइए छुट्टियों के लिए! 2026 में 3 स्थानीय अवकाश तय, कलेक्टर का आदेश जारी

Holiday
राजनंदगांव

Road Accident: नया साल लगने से पहले हुआ हादसा, बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत, अन्य गंभीर

Road-accident
राजनंदगांव

CG Accident: नए साल की पार्टी मनाकर लौट रहे ITI स्टूडेंट्स की मौत, पिकनिक मनाकर लौटने के दौरान हुआ हादसा

CG Accident: नए साल की पार्टी मनाकर लौट रहे ITI स्टूडेंट्स की मौत, पिकनिक मनाकर लौटने के दौरान हुआ हादसा
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.