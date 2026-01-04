Crime News: पिता ने बेटे की गोली मारकर की हत्या… इस बात पर हुआ था विवाद, गोली लगने से मां भी गंभीर

Crime News: मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी जिले के अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र से रिश्तों को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। ग्राम कुंवारददल्ली में एक घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि एक पिता ने गुस्से में आकर भरमार बंदूक से अपने ही 22 वर्षीय बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि पत्नी भी इस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और शोक का माहौल है।