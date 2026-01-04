Crime News: पिता ने बेटे की गोली मारकर की हत्या… इस बात पर हुआ था विवाद, गोली लगने से मां भी गंभीर

पिता ने बेटे की गोली मारकर की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Crime News: मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी जिले के अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र से रिश्तों को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। ग्राम कुंवारददल्ली में एक घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि एक पिता ने गुस्से में आकर भरमार बंदूक से अपने ही 22 वर्षीय बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि पत्नी भी इस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और शोक का माहौल है।
मिली जानकारी अनुसार आरोपी संत कुमार (48 वर्ष) गांव के बाहर जंगल किनारे ईंट भट्टे में काम कर रहा था। गुरुवार रात तकरीबन 8 बजे किसी बात को लेकर उसका पत्नी शांति बाई से विवाद हो गया। झगड़े की जानकारी मिलने पर बेटा शेखर उईके तत्काल ईंट भट्टे पहुंचा और पिता को समझाने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान संत कुमार आपा खो बैठा और भरमार बंदूक से बेटे पर गोली चला दी।
गोली लगते ही शेखर उईके की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बंदूक से निकले छर्रे शांति बाई के जबड़े में धंस गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के समय ईंट भट्टे में मौजूद मजदूरों ने घायल महिला को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जबकि शेखर को घर तक लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी संत कुमार मौके से फरार हो गया। पुलिस रात से ही गांव में डटी हुई है और आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। थाना प्रभारी अश्वनी राठौर ने बताया कि फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है और सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
आरोपी पहले भी बात-बात पर भरमार बंदूक से फायरिंग कर चुका था, लेकिन गंभीर परिणाम नहीं निकलने के कारण मामले दब जाते थे। इस बार घरेलू विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया। मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।
