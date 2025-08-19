Commits suicide: डिप्रेशन में युवती ने लगाई फांसी, बड़ी बहन से कहा था- मैं बुआ के घर जा रही हूं, फिर…

कुसमी। आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव (Commits suicide) से जूझ रही एक 18 वर्षीय युवती ने रविवार की शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह अपनी बड़ी बहन को कहकर निकली थी कि बुआ के घर जा रही है, लेकिन उसका शव रास्ते में एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूलता मिला। जबकि बड़ी बहन ने उससे कहा था कि वह जल्द ही उसके लिए नया मोबाइल खरीद देगी, लेकिन इससे पहले ही उसने यह घातक कदम उठा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को उतरवाकर पीएम पश्चात परिजन को सौंप दिया है।