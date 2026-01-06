CG News: मटर तोड़ने पर बच्चों को बांधकर पीटा, Video बनाकर किया Viral

पीड़ित के पिता ने राजपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि बच्चों की कम उम्र के बावजूद उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, जिससे वे डरे हुए और मानसिक रूप से परेशान हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। स्टेशन इंचार्ज के मुताबिक, वीडियो की सच्चाई की जांच की जा रही है, और दोषियों की पहचान करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि बच्चों के खिलाफ हिंसा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।