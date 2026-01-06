CG News: मटर तोड़ने पर बच्चों को बांधकर पीटा, Video बनाकर किया Viral

बच्चों को बांधकर पीटा (photo source- Patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। गांव के छोटे बच्चों को खेत से मटर तोड़ने के आरोप में बेरहमी से पीटा गया और बांध दिया गया। इस सज़ा का एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह पूरी घटना राजपुर पुलिस स्टेशन एरिया के लडुवा गांव में हुई।
पीड़ित के पिता ने राजपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि बच्चों की कम उम्र के बावजूद उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, जिससे वे डरे हुए और मानसिक रूप से परेशान हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। स्टेशन इंचार्ज के मुताबिक, वीडियो की सच्चाई की जांच की जा रही है, और दोषियों की पहचान करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि बच्चों के खिलाफ हिंसा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
CG News: इस घटना से इलाके में गुस्सा फैल गया है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी होने के बाद अपराधियों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बलरामपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग