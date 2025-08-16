ASI Suicide: पुलिस थाने के बैरक में ASI ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव… मचा हड़कंप

बताया जा रहा है कि सुबह जब जवान रोज की तरह ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे, तभी अचानक एक जवान की नजर बैरक के अंदर पड़े इस दर्दनाक दृश्य पर पड़ी। उसने देखा कि उनके ही साथी ASI मंडावी पंखे के हुक से लटके हुए हैं। आनन-फानन में यह सूचना पूरे स्टाफ को दी गई और अफरा-तफरी मच गई। तत्काल पुलिसकर्मियों ने उन्हें नीचे उतारा और अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।