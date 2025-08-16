Patrika LogoSwitch to English

बालोद

ASI Suicide: पुलिस थाने के बैरक में ASI ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव… मचा हड़कंप

Balod ASI Suicide: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहां ASI ने थाने में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।

बालोद

Khyati Parihar

Aug 16, 2025

Suicide case
आत्महत्या ( Photo - Patrika )

ASI Suicide: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहां ASI ने थाने में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। हालांकि पुलिसकर्मियों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद से थाने में सनसनी फैल गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक ASI हीरामन मंडावी दल्लीराजहरा थाने में पदस्थ था और वह लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। जिसके चलते शानिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

Suicide Case: कोंडागांव में CAF जवान ने खुद को मारी गोली, कैंप में सर्विस राइफल से किया फायर, मौत से मचा हड़कंप
कोंडागांव
Breaking ( Photo - Patrika )

मंजर देखकर स्टाफ के उड़े होश

बताया जा रहा है कि सुबह जब जवान रोज की तरह ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे, तभी अचानक एक जवान की नजर बैरक के अंदर पड़े इस दर्दनाक दृश्य पर पड़ी। उसने देखा कि उनके ही साथी ASI मंडावी पंखे के हुक से लटके हुए हैं। आनन-फानन में यह सूचना पूरे स्टाफ को दी गई और अफरा-तफरी मच गई। तत्काल पुलिसकर्मियों ने उन्हें नीचे उतारा और अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

नहीं मिला कोई सुसाइड नोट

घटनास्थल से किसी भी प्रकार का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फारेंसिक टीम द्वारा बैरक की जांच की जा रही है। साथ ही, एएसआइ के सहकर्मियों और स्वजनों से पूछताछ कर यह समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई मानसिक या व्यक्तिगत दबाव इस घटना का कारण था।

शांत स्वभाव के थे ASI

थाने में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों का कहना है कि यह घटना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं है। साथी जवानों का कहना है कि हीरामन मंडावी हमेशा शांत स्वभाव के थे और कभी नहीं लगा कि वे इतने गहरे तनाव में हैं। थाने के बैरक में हुई इस आत्महत्या ने पूरे पुलिस महकमे में सनसनी और शोक की लहर फैला दी है।

ये भी पढ़ें

कन्या छात्रावास की अधीक्षिका ने खुदकुशी की, शासकीय क्वार्टर में लटकी मिली लाश… घटना के बाद लगातार बज रहा था मोबाइल
बलरामपुर
फांसी लगाकर की खुदकुशी ( File photo patrika )

Published on:

16 Aug 2025 12:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / ASI Suicide: पुलिस थाने के बैरक में ASI ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव… मचा हड़कंप

