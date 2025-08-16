ASI Suicide: पुलिस थाने के बैरक में ASI ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव… मचा हड़कंप

ASI Suicide: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहां ASI ने थाने में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। हालांकि पुलिसकर्मियों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद से थाने में सनसनी फैल गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, मृतक ASI हीरामन मंडावी दल्लीराजहरा थाने में पदस्थ था और वह लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। जिसके चलते शानिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बताया जा रहा है कि सुबह जब जवान रोज की तरह ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे, तभी अचानक एक जवान की नजर बैरक के अंदर पड़े इस दर्दनाक दृश्य पर पड़ी। उसने देखा कि उनके ही साथी ASI मंडावी पंखे के हुक से लटके हुए हैं। आनन-फानन में यह सूचना पूरे स्टाफ को दी गई और अफरा-तफरी मच गई। तत्काल पुलिसकर्मियों ने उन्हें नीचे उतारा और अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
घटनास्थल से किसी भी प्रकार का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फारेंसिक टीम द्वारा बैरक की जांच की जा रही है। साथ ही, एएसआइ के सहकर्मियों और स्वजनों से पूछताछ कर यह समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई मानसिक या व्यक्तिगत दबाव इस घटना का कारण था।
थाने में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों का कहना है कि यह घटना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं है। साथी जवानों का कहना है कि हीरामन मंडावी हमेशा शांत स्वभाव के थे और कभी नहीं लगा कि वे इतने गहरे तनाव में हैं। थाने के बैरक में हुई इस आत्महत्या ने पूरे पुलिस महकमे में सनसनी और शोक की लहर फैला दी है।