National Rover-Ranger Jamboree : छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत, संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी : राज्यपाल

अध्यक्षता करते हुए भारत स्काउट्स गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन ने कहा कि धान के कटोरा छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम दुधली में प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी का आयोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक भारत-श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्काउट-गाइड आंदोलन युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सेवा भाव और सांस्कृतिक एकता विकसित करता है, जो जीवन भर उनकी पहचान बनती है।