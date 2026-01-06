जमही- चोरहापड़ाव बायपास के प्रस्ताव को मंत्रालय ने आपत्तियों के साथ पीडब्ल्यूडी को लौटाया

वर्तमान प्रोजेक्ट के अनुसार यह बायपास जमही से धोबनी, कुरुभाट, पुत्तरवाही, कोकन, चिखलाकसा, गुंडराटोला, साल्हे, जमरूवा होते हुए गोटुलमुंडा चोरहापड़ाव के पास निकलेगा। दल्लीराजहरा नगर में बायपास नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। बड़े मालवाहक वाहन भीड़ भाड़ से होकर गुजरते हैं, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसे देखते हुए राजहरा पुलिस ने नो एंट्री शुरू की है। मुख्य सड़क पर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और शाम 5 से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों के लिए नो एंट्री है। जब नो एंट्री का समय समाप्त होता है, तब शहर से आयरन ओर से भरे वाहनों को छोड़ा जाता हैं तो मुख्य मार्ग पर लंबी कतार लग जाती हैं।