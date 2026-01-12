शीतलहर का अलर्ट Alert… अगले 2 दिन ठिठुरेगा छत्तीसगढ़ का यह जिला, पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ी ठंड

कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक (photo source- Patrika)
Cold Wave Alert: बालोद जिले में उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं का असर जिले में देखने को मिल रहा है। इन दिनों जिले के न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार को जिले का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। अगले दो दिनों के लिए शीतलहर का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। वहीं अलर्ट जारी कर दिया है।
मौसम विभाग की मानें तो दो दिनों में ठंड और बढ़ेगी। तीन दिनों से कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो गया है। ठंड को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में बर्फबारी और बढ़ गई है। जिसके कारण उत्तर से आ रही सर्द हवा ने ठंड बढ़ा दी है।
ठंड का असर लोगों के पहनावे पर पड़ने लगा है। पहले जो लोग गर्म कपड़े पहनने से बच रहे थे, उन्हें भी अब स्वेटर का सहारा लेना पड़ रहा है। बच्चों को उनके माता-पिता स्वेटर, मफलर और दस्ताने भी पहना रहे है। सुबह-सुबह लोग धूप सेंकते और शाम ढलते ही अलाव के आगे बैठे नजर आने लगे हैं। इधर सर्दी व ठंड के साथ ही गर्म कपड़ों का बाजार भी जोर पकड़ने लगा है।
सुबह तापमान सामान्य से कम हो तो टहलने या वाकिंग पर धूप निकलने के बाद ही निकलें। घर के अंदर भी गर्म कपड़े पहनकर रहें। नहाने में हल्के गर्म पानी का उपयोग करें। ठंडी चीजों का सेवन न करें, गर्म व ताजा भोजन खाएं। मौसमी फलों का सेवन करें, शरीर में पानी की मात्रा भी बनाएं रखें। हल्दी वाला दूध, काढ़ा आदि का भी सेवन करें। बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर रखें, खासकर कान और छाती ढांककर रखें। गर्म खाना खिलाएं, ठंडी चीजों से परहेज करें। बाहर ठंडी हवा में न घूमने दें। सर्दी या खांसी होने पर चिकित्सक से संपर्क करें।
मौसम में बदलाव बारिश व बदली यानी असंतुलित वातावरण का असर लोगों के स्वास्थ पर पड़ने लगा है। जिला अस्पताल में इन दिनों ओपीडी मरीजों की संख्या अन्य दिनों की तुलना में बढ़ी है। लोगों में सर्दी, खांसी, बुखार आदि की शिकायत ज्यादा मिल रही है। वही छोटे बच्चों व बुजुर्गों में इसका असर ज्यादा पड़ रहा है।
