शीतलहर का अलर्ट Alert… अगले 2 दिन ठिठुरेगा छत्तीसगढ़ का यह जिला, पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ी ठंड

सुबह तापमान सामान्य से कम हो तो टहलने या वाकिंग पर धूप निकलने के बाद ही निकलें। घर के अंदर भी गर्म कपड़े पहनकर रहें। नहाने में हल्के गर्म पानी का उपयोग करें। ठंडी चीजों का सेवन न करें, गर्म व ताजा भोजन खाएं। मौसमी फलों का सेवन करें, शरीर में पानी की मात्रा भी बनाएं रखें। हल्दी वाला दूध, काढ़ा आदि का भी सेवन करें। बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर रखें, खासकर कान और छाती ढांककर रखें। गर्म खाना खिलाएं, ठंडी चीजों से परहेज करें। बाहर ठंडी हवा में न घूमने दें। सर्दी या खांसी होने पर चिकित्सक से संपर्क करें।