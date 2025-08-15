शादी के बाद प्रेग्नेंट विवाहिता ने कर लिया सुसाइड… मरने से पहले मां-बाप व पति को किया मैसेज, पसरा मातम

CG Suicide Case: रायपुर के टिकरापारा इलाके में एक विवाहिता ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। खुदकुशी से पहले मृतका ने अपने मां-बाप व पति को मैसेज किया था। महिला के परिजनों ने उनके पति व सास-ससुर पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है।
पुलिस के मुताबिक, मोती नगर इलाके 24 वर्षीया दीपाली साहू उर्फ डॉली ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मूलत: ओडिशा की रहने वाली दीपाली की शादी 22 नवंबर 2024 को रायपुर के मोती नगर निवासी अंकित गुप्ता से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही वह गुमशुम रहने लगी थी। इसके बाद अब उसने खुदकुशी कर ली।
बताया जाता है कि मृतका 3 माह की गर्भवती थी। इसकी जानकारी मिलने पर दीपाली के परिजन रायपुर पहुंचे। इसके बाद शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों ने मृतका के पति व उनके सास-ससुर पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इसकी लिखित में शिकायत की गई है। टिकरापारा पुलिस मामले की जांच कर रही है।