शादी के बाद प्रेग्नेंट विवाहिता ने कर लिया सुसाइड… मरने से पहले मां-बाप व पति को किया मैसेज, पसरा मातम

बताया जाता है कि मृतका 3 माह की गर्भवती थी। इसकी जानकारी मिलने पर दीपाली के परिजन रायपुर पहुंचे। इसके बाद शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों ने मृतका के पति व उनके सास-ससुर पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इसकी लिखित में शिकायत की गई है। टिकरापारा पुलिस मामले की जांच कर रही है।