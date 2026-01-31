Rajim Kalpa Kumbh: राजिम कल्प कुंभ से पहले हंगामा, मनमानी वसूली के आरोपों पर छोटे व्यापारियों ने दिया धरना

राजिम कल्प कुंभ की शुरूआत से पहले हंगामा (photo source- Patrika)
Rajim Kalpa Kumbh: त्रिवेणी संगम पर राजिम कल्प कुंभ मेला शुरू होने से पहले धमतरी जिले के जनप्रतिनिधियों और छोटे व्यापारियों की नाराजगी सामने आई। जनपद पंचायत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रमों से पूरी तरह दूर रखने और दुकानदारों से मनमानी फीस वसूलने के आरोप लगे।
अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए, गुस्साए लोगों ने लोमस ऋषि आश्रम में धरना दिया। विरोध प्रदर्शन के ऑर्गनाइज़र ने कहा कि यह विरोध जन प्रतिनिधियों की अनदेखी, लोकल बिज़नेस के साथ अन्याय और जनता की भावनाओं की अनदेखी के खिलाफ़ था। विरोध प्रदर्शन का मकसद इस गंभीर मुद्दे पर प्रशासन का ध्यान खींचना था।
मगरलोड जिले के सीनियर BJP नेता श्याम साहू ने कहा कि राजिम मेला सालों से लगता आ रहा है, लेकिन पहली बार छोटे दुकानदारों से अवैध वसूली की जा रही है। यह स्थानीय भावना के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक जिम्मेदार अधिकारी आकर भरोसा नहीं दिलाते, तब तक जन आंदोलन जारी रहेगा।
Rajim Kalpa Kumbh: वीरेंद्र साहू ने कहा कि प्रसिद्ध कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर धमतरी जिले की सीमा में है। लेकिन, यहां के लोगों को सिर्फ दर्शन से मना करने के अलावा कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गरियाबंद जिला प्रशासन की मनमानी और लापरवाही पर BJP के सीनियर नेताओं ने हंगामा किया है।
घटना की जानकारी मिलने पर इलाके के SDM मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया गया।
