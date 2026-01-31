Rajim Kalpa Kumbh: राजिम कल्प कुंभ से पहले हंगामा, मनमानी वसूली के आरोपों पर छोटे व्यापारियों ने दिया धरना

Rajim Kalpa Kumbh: वीरेंद्र साहू ने कहा कि प्रसिद्ध कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर धमतरी जिले की सीमा में है। लेकिन, यहां के लोगों को सिर्फ दर्शन से मना करने के अलावा कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गरियाबंद जिला प्रशासन की मनमानी और लापरवाही पर BJP के सीनियर नेताओं ने हंगामा किया है।