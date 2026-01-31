82 लाख परिवारों के लिए खुशखबरी! फरवरी में ही दो महीने का चावल मिलेगा एक साथ, निर्देश जारी…

PDS Distribution in CG: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत छत्तीसगढ़ के 82 लाख राशनकार्डधारियों को फरवरी 2026 में दो महीने का चावल एकमुश्त दिया जाएगा। इस महीने के साथ मार्च का राशन भी वितरित किया जाएगा। राज्य के सभी कलेक्टरों और नागरिक आपूर्ति निगम को समय पर और सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।