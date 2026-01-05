CG News: एक परिवार, तीन जिंदगियां तबाह! बेटे की हत्या, पत्नी घायल, पिता ने की खुदकुशी, जानें पूरा मामला…

घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस सनसनीखेज वारदात के अगले ही दिन आरोपी पिता ने गांव के बाहर एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।