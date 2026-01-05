CG News: एक परिवार, तीन जिंदगियां तबाह! बेटे की हत्या, पत्नी घायल, पिता ने की खुदकुशी, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घरेलू विवाद के दौरान मां के साथ मारपीट का विरोध करना बेटे को भारी पड़ गया। गुस्से में आकर पिता ने भरमार बंदूक से बेटे को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने के दौरान आरोपी की पत्नी भी छर्रे लगने से घायल हो गई।
पुलिस के अनुसार, अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी पिता और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। इस दौरान पिता ने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। मां को पिटता देख बेटा बीच-बचाव के लिए पहुंचा और पिता से सवाल किया, जिससे आरोपी और उग्र हो गया।
बताया जा रहा है कि गुस्से में पिता ने घर में रखी भरमार बंदूक उठाई और बेटे पर फायर कर दिया। गोली लगने से बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग के दौरान छर्रे आरोपी की पत्नी को भी लगे, जिससे वह घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस सनसनीखेज वारदात के अगले ही दिन आरोपी पिता ने गांव के बाहर एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। हत्या और आत्महत्या के कारणों को लेकर परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।
