5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG News: एक परिवार, तीन जिंदगियां तबाह! बेटे की हत्या, पत्नी घायल, पिता ने की खुदकुशी, जानें पूरा मामला…

CG News: मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घरेलू विवाद के दौरान मां के साथ मारपीट का विरोध करना बेटे को भारी पड़ गया।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Jan 05, 2026

CG News: एक परिवार, तीन जिंदगियां तबाह! बेटे की हत्या, पत्नी घायल, पिता ने की खुदकुशी, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG News: एक परिवार, तीन जिंदगियां तबाह! बेटे की हत्या, पत्नी घायल, पिता ने की खुदकुशी, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घरेलू विवाद के दौरान मां के साथ मारपीट का विरोध करना बेटे को भारी पड़ गया। गुस्से में आकर पिता ने भरमार बंदूक से बेटे को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने के दौरान आरोपी की पत्नी भी छर्रे लगने से घायल हो गई।

CG News: घरेलू विवाद ने लिया खौफनाक मोड़

पुलिस के अनुसार, अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी पिता और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। इस दौरान पिता ने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। मां को पिटता देख बेटा बीच-बचाव के लिए पहुंचा और पिता से सवाल किया, जिससे आरोपी और उग्र हो गया।

भरमार बंदूक से बेटे को मारी गोली

बताया जा रहा है कि गुस्से में पिता ने घर में रखी भरमार बंदूक उठाई और बेटे पर फायर कर दिया। गोली लगने से बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग के दौरान छर्रे आरोपी की पत्नी को भी लगे, जिससे वह घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वारदात के बाद गांव में फैली सनसनी

घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस सनसनीखेज वारदात के अगले ही दिन आरोपी पिता ने गांव के बाहर एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। हत्या और आत्महत्या के कारणों को लेकर परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Jan 2026 11:55 am

Published on:

05 Jan 2026 11:54 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: एक परिवार, तीन जिंदगियां तबाह! बेटे की हत्या, पत्नी घायल, पिता ने की खुदकुशी, जानें पूरा मामला…

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Murder Case: पिता को इतनी बेरहमी से पीटा कि अंदरूनी रक्तस्राव से मौत, चेहरे पर कई फ्रैक्चर और श्वास नली भी टूटी

पिता को इतनी बेरहमी से पीटा कि अंदरूनी रक्तस्राव से मौत, चेहरे पर कई फ्रैक्चर और श्वास नली भी टूटी
राजनंदगांव

Crime News: पिता ने बेटे की गोली मारकर की हत्या… इस बात पर हुआ था विवाद, गोली लगने से मां भी गंभीर

पिता ने बेटे की गोली मारकर की हत्या...इस बात पर हुआ था विवाद, गोली लगने से मां भी गंभीर
राजनंदगांव

पहले पत्नी की मौत, फिर पति की भी गई जान, एक हादसे ने खत्म कर दिया पूरा परिवार… 5 घायल

Road Accident (Photo Source - Patrika)
राजनंदगांव

Holiday 2026: तैयार हो जाइए छुट्टियों के लिए! 2026 में 3 स्थानीय अवकाश तय, कलेक्टर का आदेश जारी

Holiday
राजनंदगांव

Road Accident: नया साल लगने से पहले हुआ हादसा, बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत, अन्य गंभीर

Road-accident
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.