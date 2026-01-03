पहले पत्नी की मौत, फिर पति की भी गई जान, एक हादसे ने खत्म कर दिया पूरा परिवार… 5 घायल

Road Accident (Photo Source - Patrika)
Road Accident: नववर्ष के पहले ही दिन राजनांदगांव और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे मेडिकल कॉलेज पेन्ड्री से रायपुर रेफर किया गया है। इन हादसों ने जहां एक ओर परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया, वहीं नए साल का जश्न मातम में बदल गया।
पहला मामला चिचोला थाना क्षेत्र के भरकाटोला हाईवे का है, जहां एक के बाद एक हुए दो सड़क हादसों ने एक ही परिवार को तबाह कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, राजनांदगांव के बजरंगपुर नवागांव निवासी 40 वर्षीय शोभित राम चंद्रवंशी पिता बलदाऊ दास की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई।
बताया गया कि शोभित चंद्रवंशी अपनी पत्नी और बेटी के साथ चिचोला थाना क्षेत्र के पुर्रामटोला अपने पैतृक गांव गया हुआ था। किसी जरूरी काम के कारण शोभित वहीं रुक गया था, जबकि उसकी पत्नी, बेटी और एक रिश्तेदार बाइक से वापस बजरंगपुर नवागांव लौट रहे थे। इसी दौरान गुरुवार शाम चिचोला के पास उनकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पत्नी, बेटी और रिश्तेदार घायल हो गए।
हादसे की सूचना मिलते ही शोभित चंद्रवंशी अपने दो साथियों के साथ बाइक से घटनास्थल की ओर रवाना हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश भरकाटोला के पास उनकी बाइक को भी एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और वाहन चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे में शोभित को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक में सवार उसके दो साथी घायल हो गए।
इधर, पहले हादसे में घायल शोभित की पत्नी, बेटी और रिश्तेदार को डायल 112 की मदद से मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेन्ड्री लाया गया। जहां महिला की हालत गंभीर होने पर उसे रायपुर रेफर किया गया है। अन्य घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है।
दूसरा हादसा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र में हुआ। मेटेपार गांव के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से बाइक टकरा जाने से दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान ग्राम कंदाड़ी निवासी 22 वर्षीय सेवन चिरामे और 22 वर्षीय फकीर साय (खरे) के रूप में हुई है। दोनों युवक आईटीआई के छात्र बताए जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, दोनों युवक 1 जनवरी को नववर्ष का जश्न मनाने मोंगरा बैराज गए थे। जश्न के बाद रात करीब 7.30 से 8 बजे के बीच जब वे बाइक से घर लौट रहे थे, तभी मेटेपार गांव के पास अंधेरे में सड़क किनारे खड़े ट्रक क्रमांक सीजी 07 बीक्यू 7968 से उनकी तेज रफ्तार बाइक जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुक्रवार को दोनों युवकों का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
पुलिस ने दोनों ही मामलों में मर्ग कायम कर लिया है और अज्ञात वाहन व ट्रक चालक की भूमिका की जांच की जा रही है। सड़क किनारे खड़े ट्रक और तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नववर्ष के दिन हुए इन दर्दनाक हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा, तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन खड़े करने के खतरों को उजागर कर दिया है।
