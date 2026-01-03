पहले पत्नी की मौत, फिर पति की भी गई जान, एक हादसे ने खत्म कर दिया पूरा परिवार… 5 घायल

जानकारी के अनुसार, दोनों युवक 1 जनवरी को नववर्ष का जश्न मनाने मोंगरा बैराज गए थे। जश्न के बाद रात करीब 7.30 से 8 बजे के बीच जब वे बाइक से घर लौट रहे थे, तभी मेटेपार गांव के पास अंधेरे में सड़क किनारे खड़े ट्रक क्रमांक सीजी 07 बीक्यू 7968 से उनकी तेज रफ्तार बाइक जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।