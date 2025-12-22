22 दिसंबर 2025,

सोमवार

रायगढ़

रायगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप-इको की आमने-सामने भिड़ंत में पिता की मौत, 3 मासूम घायल

Road Accident: धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए इस भीषण हादसे में एक ग्रामीण युवक की मौके पर ही जान चली गई, जबकि उसके तीन छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Dec 22, 2025

मौत। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Road Accident: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए इस भीषण हादसे में एक ग्रामीण युवक की मौके पर ही जान चली गई, जबकि उसके तीन छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कमोसिंनडांड निवासी सुनीता भगत ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके पति पौलाराम भगत (उम्र 33 वर्ष) अपने तीन बच्चों अर्पण भगत, अरुणा भगत और अंशु भगत के साथ इको वाहन से साप्ताहिक बाजार करने धरमजयगढ़ गए थे। बाजार से खरीदारी करने के बाद सभी लोग शाम के समय वापस अपने गांव लौट रहे थे।

बताया जा रहा है कि शाम करीब 7:30 बजे धरमजयगढ़-कापू मुख्य मार्ग पर मिरीगुड़ा यात्री प्रतीक्षालय के पास सामने से आ रही एक पिकअप वाहन से इको कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन सड़क पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और इको वाहन में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

Road Accident: घटनास्थल पर पहुंची पत्नी

घटना की सूचना मिलने पर जब मृतक की पत्नी सुनीता भगत मौके पर पहुंचीं, तो वहां का दृश्य बेहद भयावह था। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल पौलाराम भगत और उनके तीनों बच्चों को तत्काल सिविल अस्पताल धरमजयगढ़ पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल पौलाराम भगत ने दम तोड़ दिया। वहीं तीनों मासूम बच्चे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है।

इलाके में शोक की लहर

इस दुखद घटना की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजन गहरे सदमे में हैं। एक ही झटके में परिवार से कमाने वाले सदस्य के चले जाने से पत्नी और बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

जांच में जुटी पुलिस

मृतक की पत्नी की शिकायत पर धरमजयगढ़ पुलिस ने पिकअप वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा तेज रफ्तार, लापरवाही या किसी अन्य वजह से हुआ।

खबर शेयर करें:

