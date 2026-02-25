Crime News: 4 ट्रकों से 80 टन अवैध कबाड़ जब्त, पुलिस ने 4 आरोपी को किया गिरफ्तार, ऐसे हुआ पूरे मामले का खुलासा

इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 23 फरवरी की दोपहर पूंजीपथरा पुलिस टीम ने मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए घरघोड़ा से रायगढ़ की ओर जा रहे चार ट्रकों को मेन रोड समारूमा के पास घेराबंदी कर पकड़ा। ट्रकों की तलाशी लेने पर उनमें लोहे के एंगल, पाइप, टिन एवं अन्य कबाड़ के टुकड़े लोड पाए गए, जिनका कुल वजन करीब 80 टन व वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 28 लाख 35 हजार रुपए आंकी गर्र्ई। पुलिस द्वारा कबाड़ और चारों ट्रकों समेत कुल 82 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।