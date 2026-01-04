Murder Case: पिता को इतनी बेरहमी से पीटा कि अंदरूनी रक्तस्राव से मौत, चेहरे पर कई फ्रैक्चर और श्वास नली भी टूटी

मौत (photo-patrika)
Murder Case: डोंगरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम भटगुना में जमीन-जायदाद के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
पुलिस से मिली जानकारी अनुसार, आरोपी शेख सलीम पिता शेख बशीर (26 वर्ष), निवासी भटगुना ने 19 जून 2025 को अपने पिता शेख बशीर (75 वर्ष) के साथ जमीन-जायदाद के पैसों के बंटवारे को लेकर विवाद किया। आरोपी चाहता था कि संपत्ति का पैसा किसी और को न दिया जाए और छोटे बच्चे के नाम पर रखा जाए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोपी ने पिता के साथ हाथ-मुक्कों से बेरहमी से मारपीट की। गंभीर रूप से घायल शेख बशीर को परिजनों ने सीएचसी डोंगरगांव में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 23 जून 2025 को उनकी मौत हो गई।
जांच में मृतक के चेहरे पर कई फ्रैक्चर, श्वास नली टूटने और अंदरूनी रक्तस्राव की पुष्टि हुई। अपराध दर्ज कर विवेचना की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
राजनंदगांव
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग