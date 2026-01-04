Murder Case: पिता को इतनी बेरहमी से पीटा कि अंदरूनी रक्तस्राव से मौत, चेहरे पर कई फ्रैक्चर और श्वास नली भी टूटी

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार, आरोपी शेख सलीम पिता शेख बशीर (26 वर्ष), निवासी भटगुना ने 19 जून 2025 को अपने पिता शेख बशीर (75 वर्ष) के साथ जमीन-जायदाद के पैसों के बंटवारे को लेकर विवाद किया। आरोपी चाहता था कि संपत्ति का पैसा किसी और को न दिया जाए और छोटे बच्चे के नाम पर रखा जाए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोपी ने पिता के साथ हाथ-मुक्कों से बेरहमी से मारपीट की। गंभीर रूप से घायल शेख बशीर को परिजनों ने सीएचसी डोंगरगांव में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 23 जून 2025 को उनकी मौत हो गई।