CG News: वर्दी फाड़ने, मारपीट और लूटपाट… महिला पुलिसकर्मी से दरिंदगी पर रायगढ़ पुलिस सख्त, 5 आरोपी गिरफ्तार

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र अंतर्गत सीएचपी चौक, लिब्रा में धरना-प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मी के साथ हुई अमानवीय और निंदनीय घटना पर रायगढ़ पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। वर्दी फाड़ने, मारपीट, अभद्र व्यवहार और लूटपाट जैसी गंभीर धाराओं में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।