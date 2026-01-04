4 जनवरी 2026,

रविवार

रायपुर

CG News: वर्दी फाड़ने, मारपीट और लूटपाट… महिला पुलिसकर्मी से दरिंदगी पर रायगढ़ पुलिस सख्त, 5 आरोपी गिरफ्तार

CG News: वर्दी फाड़ने, मारपीट, अभद्र व्यवहार और लूटपाट जैसी गंभीर धाराओं में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 04, 2026

महिला पुलिसकर्मी से दरिंदगी पर रायगढ़ पुलिस सख्त(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र अंतर्गत सीएचपी चौक, लिब्रा में धरना-प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मी के साथ हुई अमानवीय और निंदनीय घटना पर रायगढ़ पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। वर्दी फाड़ने, मारपीट, अभद्र व्यवहार और लूटपाट जैसी गंभीर धाराओं में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

CG News: गिरफ्तार आरोपियों के नाम सामने आए

पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में मंगल राठिया, चिनेश खमारी, प्रेमसिंह राठिया और कीर्ति श्रीवास, सभी निवासी ग्राम आमगांव, तथा वनमाली राठिया निवासी ग्राम झरना को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी आरोपियों को घटना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल पाए जाने के बाद हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

महिला आरक्षक पर जानलेवा हमला, वर्दी फाड़ने और लूटपाट का आरोप

रायगढ़ पुलिस के मुताबिक, ड्यूटी पर तैनात महिला आरक्षक पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया। हमले के दौरान महिला आरक्षक के साथ आपत्तिजनक, अमानवीय और निंदनीय व्यवहार किया गया। आरोप है कि आरोपियों ने न केवल उसकी वर्दी फाड़ी, बल्कि गाली-गलौज करते हुए उसके साथ अभद्रता की और लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

थाना तमनार में अपराध क्रमांक 309/25 के तहत आरोपियों के विरुद्ध धारा 109, 74, 76, 296, 351(2), 115(2), 221, 132, 309(4), 309(6), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं आईटी एक्ट की धारा 67(ए) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: वर्दी फाड़ने, मारपीट और लूटपाट… महिला पुलिसकर्मी से दरिंदगी पर रायगढ़ पुलिस सख्त, 5 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर

छत्तीसगढ़

